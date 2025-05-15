Что такое эффект ноцебо и почему он важнее плацебо?

Исследователи выяснили, что негативные ожидания пациентов играют против них.

Об эффекте плацебо знают многие – это когда самочувствие пациента улучшается благодаря вере в эффективность определенного средства или другого воздействия (даже если эти средства на самом деле не обладают никакими фармакологическими свойствами).

А вот ноцебо имеет противоположный эффект: негативные ожидания нежелательных реакций («побочек») при приеме средств, только имитирующих лекарственные, могут вызвать у пациентов реальные жалобы! Проще говоря, ожидание побочных эффектов может привести к их появлению, даже если пациент принимал «пустышку».

Исследования показали, что когда дело касается боли, эффект ноцебо может проявляться даже сильнее эффекта плацебо!

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Ученые проанализировали состояние нескольких десятков здоровых людей, на которых протестировали аппарат, который якобы облегчал или усиливал боль. Когда участникам говорили, что в определенный момент они должны начать испытывать боль, их температура тела действительно повышалась и они начинали чувствовать себя хуже, а при мнимом снижении боли происходил обратный эффект. При этом негативные реакции (эффект ноцебо) были более выраженными, чем чувство облегчения и его ожидание (эффект плацебо).

Эксперимент ещё раз подчеркнул опасность практики самовнушения: ожидание негативных последствий приводит к усугублению болезненных ощущений. А вот эффект плацебо, наоборот, может помогать снижать симптомы даже при серьезных заболеваниях.