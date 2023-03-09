Что такое лицевая слепота? Этим расстройством страдает больше людей, чем считалось

Ученые утверждают, что этим когнитивным расстройством может страдать каждый 20-й человек в мире.

Когда мы смотрим на знакомое лицо, нам обычно требуется меньше половины секунды, чтобы определить личность человека. Но некоторые люди всю жизнь борются с загадочным когнитивным расстройством, известным как прозопагнозия – в этом случае знакомые лица кажутся нам незнакомыми и наоборот. Некоторые люди с такой лицевой слепотой даже не узнают себя в зеркале.

Сегодня, согласно большинству оценок, 2-2,5% населения мира имеют ту или иную форму прозопагнозии, и все же, согласно новому исследованию Гарвардского университета, она может быть не такой редкой, как казалось на первый взгляд.

В последние годы лицевая слепота не раз привлекала внимание СМИ – и с каждой публикацией все больше людей замечали у себя её симптомы.

Когда исследователи из Гарварда дали различные тесты и анкеты по распознаванию лиц более чем 3100 взрослым участникам в Соединенных Штатах, они обнаружили группу людей, которые справились с ней крайне плохо. В зависимости от того, какие диагностические пороги использовались для лицевой слепоты, авторы обнаружили, что распространенность этого состояния варьируется от 0,13% до 5,42%.

Диагностирован самый молодой пациент с болезнью Альцгеймера читать

Сегодня наиболее распространенные диагностические стандарты прозопагнозии довольно строги. Как правило, они включают в себя сочетание самоотчетов и объективных тестов. В гарвардском исследовании этот строгий порог дал диагностическую норму почти в 1%.

Интересно, однако, что группа пациентов, которым диагностировали лицевую слепоту, не обязательно показывала самые плохие результаты в тестах на распознавание лиц. Некоторые из тех, кому не ставили прозопагнозию в соответствии со строгими критериями, на самом деле показали худшие результаты, чем те, у кого она официально была.

В общей сложности исследователи из Гарварда выявили 31 человека с выраженной прозопагнозией и 72 человека с легкой прозопагнозией. Вместе это составляет 3 процента от всего размера выборки.

Реклама

«Это важно сразу по нескольким причинам. Большинство исследователей использовали чрезмерно строгие диагностические критерии, и многим людям со значительными проблемами распознавания лиц в повседневной жизни ошибочно говорили, что у них нет прозопагнозии», – Джозеф ДеГутис, соавтор исследования.

По словам ученых из Гарварда, те, кто изучает лицевую слепоту, должны отныне использовать два стандартизированных пороговых значения расстройства: одно для тяжелых случаев, а другое для легких.

«Расширение диагноза важно, потому что знание того, что у вас есть реальные объективные доказательства прозопагнозии, даже легкой формы, может помочь вам предпринять необходимые шаги, чтобы уменьшить ее негативное влияние на повседневную жизнь, например, сообщить об этом коллегам или обратиться за лечением», – говорит ДеГутис.