Что такое сексомния и можно ли ее излечить

Необычное расстройство, с которым никому не хотелось бы столкнуться.

Сексомния – это психическое расстройство, при котором человек во время сна занимается сексом или проявляет другую сексуальную активность. Это состояние неизлечимо, но было показано, что лекарства и изменение образа жизни эффективно с ним справляются.

Считается, что сексомнии подвержены около 7,1% взрослого населения планеты – чаще мужчины, чем женщины. Секссомнию иногда называют просто сексом во сне, но она может включать все виды сексуального поведения, включая мастурбацию, стоны и оргазм. Такое расстройство оказывается неприятным и смущающим как для человека, переживающего это, так и для любого, кто живет с ним в одной комнате.

Сексомния классифицируется как парасомния – группа расстройств, включающая ходьбу во сне, разговоры во сне и ночные ужасы. Парасомнии группируются по стадиям сна. Некоторые из них возникают в фазе быстрого сна, когда наш мозг активен и видит сны, а некоторые – во время глубокого, медленного сна.

Согласно отчету журнала Clinical Neurology and Neurosurgery за 2010 год, сексомния возникает, когда мозг внезапно частично пробуждается от глубокого медленного сна. Человек, технически все еще спящий, начинает проявлять определенное сексуальное поведение. В этот момент человек может ласкать себя или партнера, издавать стоны и делать имитирующие половой акт движения.

«Секссомния может включать в себя половые акты, которые человек никогда не делал раньше или никогда не будет делать в бодрствующем состоянии», – Рексфорд Муза, специалист по сну и респираторным заболеваниям в Национальной службе здравоохранения Гая и Сент-Томаса в Великобритании.

Обзор 2016 года, проведенный Музой в журнале Current Opinion in Pulmonary Medicine, показал, что женщины чаще мастурбируют во время эпизодов сексомнии, в то время как мужчины пытаются начать половой акт с партнером по постели. При этом подверженные расстройству люди все еще спят и не вспомнят об эпизоде утром.

Исследования сна позволяют отслеживать ночную мозговую активность людей, страдающих парасомниями, с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в журнале Sleep, в случаях лунатизма и ночных страхов, которые также являются нарушениями частичного пробуждения, такими как сексомния, ЭЭГ показала активность в моторной коре и поясной коре, первая из которых отвечает за движения тела, а другая – за принятия решений. Остальная часть мозга, казалось, все еще крепко спала.

«Еда, секс, ходьба, страх – все эти основные инстинкты и примитивное поведение могут неуместно проявляться во время сна. Но почему это конкретное поведение встречается у одних людей, а не у других, до конца не понятно», – Карлос Шенк, профессор психиатрии в Медицинской школе Университета Миннесоты.

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Большинство случаев сексомнии, описанных учеными в ходе лабораторных исследований, были вызваны движением партнера в постели. Это движение, вероятно, провоцирует частичное возбуждение мозга. Но на самом деле все, что может нарушить сон – храп, внешний шум или внезапное изменение температуры – может дать старт эпизоду.

По данным клиники Майо, люди с обструктивным апноэ во сне, при котором мышцы горла периодически расслабляются и блокируют дыхательные пути, могут испытывать сексомнию в качестве симптома, поскольку затрудненное дыхание заставляет их издавать задыхающиеся звуки ночью, частично пробуждая мозг.

Стресс также может быть триггером. В одном исследовании 2019 года, опубликованном в журнале Frontiers in Neurology, 80% участников с двигательным поведением, связанным со сном, обнаружили, что стрессовые ситуации могут привести к большему количеству эпизодов сексомнии.

Многие люди с сексомнией знают о проблеме только потому, что ее заметил кто-то, кто спит рядом с ними. У тех, кто спит в одиночестве, сексомния может долгое время оставаться незамеченной. По словам Шенка, у этих людей осознание может произойти из-за травмы, вызванной энергичной мастурбацией, которую они не могут объяснить утром.

«Чтобы диагностировать сексомнию, врач должен сначала исключить другие состояния, которые могут проявляться аналогичным образом, включая эпилепсию и обструктивное апноэ во сне», – Рексфорд Муза.

Врач проведет исследование сна, называемое полисомнографией, которое регистрирует мозговые волны, уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, дыхание, движения глаз и ног, чтобы контролировать активность человека в ночное время. Но точно диагностировать сексомнию после одной ночи исследований крайне сложно.

«Проблема с исследованием сна заключается в том, что вы можете прийти и прекрасно выспаться, но эпизода в эту ночь не случится. Это вовсе не исключает диагноза. Один из способов лечения сексомнии – это укрепление сна и подавление реакции возбуждения. Если мы можем сделать сон пациента более глубоким, маловероятно, что у него случится частичное возбуждение, ведущее к сексомнии», – говорит исследователь необычного расстройства.

По его словам, лекарства, отпускаемые по рецепту, в том числе бензодиазепины, класс седативных препаратов, в состав которых входит клоназепам, могут помочь вызвать более глубокий сон. Кроме того, мелатонин, естественный гормон сна, также может действовать как снотворное, но без обычной вялости или ненормального поведения.

Изменения в ночных распорядках также могут уменьшить возбуждение. По словам Музы, сон в большой кровати или оставление большего пространства между вами и партнером может снизить вероятность того, что физическое прикосновение спровоцирует приступ сексомнии.

Хотя лекарства от сексомнии не существует, у пациентов есть надежда. Парасомнии, как правило, проходят со временем, или пациенты разрабатывают разумные стратегии для борьбы с ними.