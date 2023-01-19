Что такое синдром короткого сна? Говорят, он есть у Маска и Обамы

Спите меньше семи часов в сутки и отлично себя чувствуете? Возможно, вы в одной компании с Бараком Обамой и Илоном Маском.

По данным Национального фонда сна, большинству взрослых людей требуется от семи до девяти часов сна в сутки. Но есть и такие, кому нужно всего пять или шесть часов. Бывший президент США Барак Обама, например, признался, что спал всего пять часов в сутки во время своего президентства, а Маргарет Тэтчер, бывшая премьер-министром Великобритании, говорила, что ей хватало всего четырех часов.

Некоторые эксперты предположили, что у таких людей может быть «синдром короткого сна» – состояние, при котором люди могут достичь того же уровня отдыха, что и обычные спящие, но за более короткий период времени. Но существует ли такой синдром на самом деле? Может ли человек спать меньше рекомендуемого количества без ущерба для здоровья и благополучия?

Эндрю Куган, поведенческий нейробиолог из Университета Мейнут в Ирландии, специализирующийся на сне, считает, что да. Он рассказал, что синдром короткого сна – это реальное состояние.

«Синдром короткого сна есть у тех людей, которые обычно мало спят ночью, но потом не страдают от каких-либо побочных эффектов в виде чрезмерной сонливости, когнитивных нарушений или пониженного настроения в течение дня. Такой короткий сон (шесть часов или меньше) достаточен для их личной физиологии», – Эндрю Куган.

Ученые полагают, что научиться этому невозможно, так что синдром короткого сна – это врожденная характеристика, определяемая генетикой.

«Настоящий синдром короткого сна, вероятно, является генетически детерминированной чертой. Были исследования, идентифицирующие гены, связанные с семьями, в которых проявляется синдром короткого сна», – говорит Куган.

Исследование 2014 года показало, что вариант гена BHLHE41 связан с коротким сном и устойчивостью к лишению сна. Исследователи пришли к выводу, что определенные мутации BHLHE41 могут «сокращать общее количество сна при сохранении медленного сна и обеспечивать устойчивость к последствиям нехватки сна».

Исследователи делят время сна у людей на две основные фазы. Медленный сон, или NREM-сон (от англ. Non Rapid Eye Movement), начинается после того, как человек уснул. В этой фазе мозговая активность снижается, быстрых движений глаз под веками не наблюдается. Напротив, другой период сна, фаза сна с быстрыми движениями глаз (она же фаза быстрого сна, REM-сон), характеризуется повышенной активностью головного мозга и полным расслаблением мышц.

Исследование 2019 года также показало, что мутация в гене ADRB1 способствует тому, что люди могут мало спать и не страдать от этого. Исследователи говорят, что это редкая мутация с частотой 4028 на 100 000 человек.

«Таких людей гораздо меньше, чем 1% населения. Исследования выявили только около 50 семей, которые имеют определенные вариации генов, которые защищают людей с коротким сном от природы от типичных последствий недостаточного сна», – говорит австралийская исследовательница Мойра Юнге.

Итак, настоящий синдром короткого сна встречается крайне редко. Тогда какому риску подвергают себя люди, которые каждую ночь спят меньше положенного? И как определить, есть ли у вас этот самый синдром?

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«Специального теста не существует, но есть хорошее эмпирическое правило: если в выходные продолжительность вашего сна не увеличивается несмотря на то, что у вас есть возможность поспать, то может быть, вы действительно из таких людей», – Эндрю Куган.

Однако Куган полагает, что люди, которые считают, что у них есть синдром короткого сна, зачастую ошибаются.

«Подавляющее большинство людей, утверждающих, что им нужно всего шесть часов сна или меньше, чтобы чувствовать себя отдохнувшими и при этом оставаться в форме и хорошо себя чувствовать, на самом деле не являются короткоспящими. Я предполагаю, что они просто привыкли к жизни, в которой мало сна. В их теории могут быть трещины, и в долгосрочной перспективе они могут выстрелить себе в ногу», – говорит Куган.

Ученый также отметил, что, хотя рекомендации по семи-девяти часам сна научно подтверждены, количество сна, которое требуется человеку, может меняться в течение жизни.

«Всегда будут люди, которым нормально спать меньше рекомендуемого минимального количества, и те, кому нужно даже больше, чем максимально рекомендуемое количество часов сна. Это действительно очень индивидуальная черта», – Эндрю Куган.

По словам Кугана, детям и подросткам, например, нужно больше сна, чем взрослым трудоспособного возраста. Важно также и качество сна.

«Опять же, похоже, что у тех, кто действительно мало спит, сон высокого качества, что позволяет им полностью восстановиться за счет более короткой продолжительности сна», – отмечает ученый.