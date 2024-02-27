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Чудесное исцеление: житель Калифорнии вылечился от рака и ВИЧ

Фото: City of Hope

Эдмондс (в центре) с лечащими врачами

Врачи говорят, что его здоровье в полном порядке. И это удивительно!

Еще недавно каждый из подобных диагнозов (рак, ВИЧ) могли считаться смертельным диагнозом практически для любого пациента. Но современная медицина дает шанс на выживание даже тем, кто столкнулся с обоими этими диагнозами одновременно.

Житель Калифорнии Пол Эдмондс пять лет назад прошел курс лечения, избавившись от рака и ВИЧ. В настоящее время считается, что у пациента наступила ремиссия острого миелогенного лейкоза (ОМЛ), а еще через два года его можно будет считать «излечившимся» от ВИЧ, поскольку это будет означать пять лет с момента последнего лечения.

Чтобы отпраздновать это событие, медицинская команда, стоящая за его удивительным выздоровлением, опубликовала письмо с описанием случая в New England Journal of Medicine.

Лечение, выводящее пациента на ремиссию, известно как трансплантация стволовых клеток или, говоря медицинским языком, аллогенная трансплантация гемопоэтических клеток.

Его используют в качестве заключительного этапа лечения рака крови, такого как лейкемия, миелома и лимфома, когда кроветворные стволовые клетки в костном мозге пациента разрушаются радиацией или химиотерапией. Здоровые кроветворные стволовые клетки от донора со схожими (но не идентичными) генами трансплантируются пациенту, где они могут начать производить кровь, свободную от рака.

В этом случае, сообщают врачи, донорские стволовые клетки имели дополнительное преимущество: генетическую мутацию, связанную с устойчивостью к ВИЧ.

«Я знал, что люди умирают через несколько лет после того, как узнают, что они ВИЧ-положительные. Темная туча нависла надо мной», – рассказал Эдмондс, описывая свой опыт в Сан-Франциско в 80-х годах.

В 1988 году ему поставили диагноз ВИЧ и СПИД, что в то время (как он рассказал национальному институту рака «Город надежды») казалось ему смертным приговором.

Эдмондс проходил антиретровирусную терапию против ВИЧ с 1997 года, которая эффективно подавила вирус до неопределяемого уровня. Но антиретровирусная терапия не излечивает ВИЧ, поэтому ДНК вируса всегда присутствовала в его иммунных клетках в крови, то есть до тех пор, пока лечение рака не привело к появлению в его организме другого типа ДНК.

Стволовые клетки, полученные Эдмондсом в результате трансплантации, содержали две копии редкой генетической мутации под названием CCR5 delta-3, которая делает людей, у которых она есть, устойчивыми к ВИЧ. Только около 1-2% населения имеют эту мутацию, но донор, подходящий Эдмондсу с мутацией, был найден с помощью программы трансплантации стволовых клеток крови и костного мозга «Города надежды».

ВИЧ использует рецептор CCR5 для проникновения в иммунную систему и атаки на нее, но мутация CCR5 означает, что вирус не может проникнуть по этому пути.

Трансплантация полностью заменила костный мозг и стволовые клетки крови Эдмондса донорскими, и с тех пор у него не было никаких признаков ОМЛ или ВИЧ. Он один из пяти человек в мире, у которых когда-либо наступила ремиссия ВИЧ в результате этого лечения.

После трансплантации ДНК ВИЧ, который когда-то содержали его клетки крови, нигде не был обнаружен. Эдмондс согласился ради науки прекратить лечение ВИЧ через 25 месяцев после трансплантации, что привело бы к возобновлению РНК ВИЧ в его крови, если бы вирус все еще присутствовал.

«На момент наблюдения у пациента не было ВИЧ в течение 35 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии», – пишут медики.

Трансплантация стволовых клеток сопряжена со значительным риском, поэтому не все люди, живущие с ВИЧ, могут получить это лечение. Это по-прежнему возможно только для тех, у кого опасный для жизни рак крови, с возможностью излечения от ВИЧ в качестве бонуса.

Яна Диктер, врач из «Города надежды», участвовавшая в деле Эдмондса, надеется, что в будущем другие получат пользу от этого лечения.

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