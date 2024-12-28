Чумовая находка: в останках древнеегипетской мумии обнаружили следы «чёрной смерти»

Страшная пандемия бубонной чумы в XIV веке скосила до 60% населения Европы. Теперь археологи обнаружили признаки чумы у мумии, которой больше трех тысяч лет.

Бубонная чума, которую вызывают бактерии Yersinia pestis, могла проникнуть в Северную Африку гораздо раньше, чем она опустошила европейский континент. Исследователи выдвинули такое предположение после анализа останков 3300-летней мумии из Египта.

Мумифицированное тело древнего египтянина, хранящееся в музее Турина в Италии, содержало в себе следы чумной палочки Yersinia pestis: ДНК этой бактерии обнаружили в костной ткани и содержимом кишечника усопшего. Это говорит о том, что мужчина, которому было около 30 лет, скончался от бубонной чумы на довольно поздней стадии. Это первое подтверждение присутствия страшной болезни за пределами Евразии. Насколько чума была распространена в Северной Африке в бронзовом веке, остаётся только предполагать.

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Ранее ученые уже делали предположения, что бубонная чума действительно могла настичь берегов Нила тысячелетия назад: в древнеегипетском поселении Амарна, где жили строители гробниц Тутанхамона, они обнаружили блох, которые являются главными переносчиками Yersinia pestis. Блохи, в свою очередь, могли распространиться в Египте благодаря крысам, которые мигрировали на кораблях далее в Европу.

Пока это лишь предположение, но оно не лишено смысла. Пандемия бубонной чумы, бушевавшая в Европе с 1346 по 1353 годы, стала одной из самых страшных эпидемий в истории, предположительно забравшей жизни более 70 миллионов человек.