Цифровой рай или антиутопия: как искусственный интеллект влияет на современный мир

Что такое Big Data: неуправляемая стихия информационного века или новая нефть? Разбираемся вместе с экспертами телеканала «Наука».

Анализ больших данных позволяет врачам вовремя выявлять заболевания, бизнесу – быстрее реагировать на меняющиеся запросы покупателей, сервисам — определять интересы своих пользователей и создавать персональные списки рекомендаций.

Умные гаджеты – от чайника до колонки — отслеживают каждый шаг человека, собирают сведения и передают их компаниям-производителям, разработчикам программного обеспечения или продавцам. А оценки, лайки, комментарии, рецензии, просмотр рекламы и даже личные данные людей в цифровом мире становятся новой валютой.

В новом цикле «Большие данные» телеканал «Наука» вместе с экспертами разбирался в тонкостях использования больших данных – рассказываем главное.

«Мы, россияне, являемся лидерами по скорости прочтения пользовательских соглашений. У нас это занимает 2-3 секунды. А написано там, что цифровая платформа оставляет за собой право хранить и анализировать всё, что человек на ней лайкает, комментирует и постит», — отмечает Юрий Линдре, эксперт Сколтеха по вопросам международного регулирования ИИ и сквозных технологий.

Теперь сервисы отслеживают не только то, что человек искал или смотрел, когда, где и на каком устройстве. Сегодня доступен более детальный анализ, например, какие фрагменты фильма зритель перематывал вперед, а какие пересматривал.

Фото: Unsplash

Большие данные также могут применяться, чтобы сделать города удобнее и безопаснее. В Москве, например, уже установлено более 200 тысяч камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц, видеопоток с которых анализируют нейросети.

«Все комплексы фиксируют 61 различное нарушение. Это не только скорость или пересечение сплошной линии разметки, но и фиксация не пристегнутых ремней безопасности, разговор по телефону, выезд на перекресток в случае затора», — рассказал Егор Чернов, руководитель дирекции фотовидеофиксации в центре организации дорожного движения Правительства Москвы.

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Помимо камер, на московских улицах установлены примерно 4 тысячи различных датчиков, которые собирают информацию о трафике. Например, индукционные петли. Они находятся под асфальтом и когда трамвай подъезжает к перекрестку, индукционная петля «включает» ему зеленый свет. Аналогичным образом определяется наличие автомобилей и пешеходов. В результате улучшается пропускная способность всего транспортного узла.

Практически все светофоры в столице включены в интеллектуальную транспортную систему. И это позволяет специалистам ЦОДД находить эффективные методы борьбы с пробками.

Цифровая гигиена

Но удобный цифровой мир может обрушиться по щелчку мышки. Достаточно одной крупной утечки данных. Облегчают задачу киберпреступникам и сами пользователи интернета, используя слабые пароли. В этом случае добычей хакеров становятся личные данные, которые можно использовать для вымогательства, а также биометрия, применяемая для входа в банковские приложения.

Чтобы обезопасить себя, можно установить спам-фильтр, которые предлагают все крупные операторы связи. Он поможет выявить подозрительные звонки. Также не стоит открывать подозрительные сообщения в электронной почте и мессенджерах. И переходить по сомнительным ссылкам. Не стоит доверять и программному обеспечению из неизвестных источников.

Фото: Unsplash

Многие люди каждый день рассказывают о себе в социальных сетях, выкладывают многочисленные фото и видео. Эта информация также может использоваться мошенниками.

«Поскольку злоумышленники тоже все время развиваются, мошеннические технологии не стоят на месте, и вполне возможно, что в ближайшем будущем большое количество фотографий человека могут использовать для создания дипфейков в каких-то вредоносных целях», — предупреждает Татьяна Шишкова, ведущий исследователь угроз информационной безопасности в «Лаборатории Касперского».

Так что такое Big Data: неуправляемая стихия информационного века или новая нефть? Как классифицируют и где хранят растущую лавину информации? Более подробно на эти вопросы эксперты отвечают в научно-популярном цикле «Большие данные» на канале «Наука».