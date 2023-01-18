Цветок возрастом 33 миллиона лет поможет раскрыть загадки древнего климата

Ученые сумели разгадать тайну уникального инклюза.

В новом исследовании ученые идентифицировали самый большой окаменелый цветок из когда-либо найденных и изученных: это растение возрастом почти 40 миллионов лет, погребенное в куске янтаря. Цветок известен уже 150 лет, но только сейчас окончательно идентифицирован как новый вид, он – ключ к разгадке климата и экосистемам прошлого.

Ширина цветка около 28 миллиметров, он поразительно хорошо сохранился и в три раза больше размером, чем следующий по величине цветок-инклюз из когда-либо найденных (обнаруженный в балтийских лесах Северной Европы).

Растение относится к к эпохе позднего эоцена (примерно от 38 до 33,9 миллионов лет назад). Когда образец был впервые обнаружен, натуралисты классифицировали его как ныне вымершую Stewartia kowalewskii, древнее цветущее вечнозеленое растение.

В течение следующих полутора веков цветок хранился в Музее естественной истории в Берлине. Все это время исследователи сомневались, что правильно его идентифицировали. Чтобы, наконец, развеять неопределенность, ну и в точности определить род и вид цветка, палеоботаники извлекли частички пыльцы и изучили их вместе с анатомией цветка под микроскопом.

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Они определили, что цветок не был S. kowalewskii и даже не принадлежал к роду Stewartia. Скорее, он был частью Symplocos, рода цветущих кустарников и небольших деревьев, не встречающихся сегодня в Европе, но широко распространенных в современной Восточной Азии. Поэтому авторы исследования предложили новое название цветка: Symplocos kowalewskii.

Хотя их трудно найти, растения в янтаре могут дать палеоботаникам массу информации, говорит Ева-Мария Садовски, научный сотрудник Музея естественной истории в Берлине. Переклассификация этого цветка важна, потому что она дает ученым лучшее представление об экологическом разнообразии балтийского янтарного леса и о том, как климат планеты менялся с течением времени.

«Эти крошечные объекты – естественные хранители информации о климата и экосистемам прошлого, они могут помочь нам измерить, насколько наша планета изменилась из-за естественных (нечеловеческих) причин. Это позволяет нам лучше понять, насколько сильно наш вид влияет на планету», – говорит Риган Данн, палеоботаник, не участвовавший в исследовании.