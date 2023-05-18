Дайвер случайно обнаружил 1800-летний римский корабль с 44 тоннами груза

Судно покоится на дне у берегов Израиля.

Дайвер, плававший в Средиземном море, недавно наткнулся на кораблекрушение 1800-летней давности у северо-западного побережья Израиля.

Хотя археологи знали об обломках, они не знали его «точное местонахождение, поскольку оно было покрыто песком», – объясняет Коби Шарвит, директор отдела подводной археологии Израильского управления древностей (IAA). Он добавил, что вполне вероятно, что недавние штормы помогли обнажить судно.

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Корабль древнеримской эпохи перевозил 44 тонны мрамора, включая коринфские колонны, украшенные декоративными растительными узорами, капители и мраморные колонны длиной до шести метров. Согласно заявлению IAA, это старейшее известное крушение морского груза в Восточном Средиземноморье.

Основываясь на размерах архитектурных элементов, археологи рассчитали размер торгового корабля, определив, что «оно могло нести груз не менее 200 тонн. Изучив положение и угол наклона судна, археологи пришли к выводу, что он «попал в шторм на мелководье и бросил якорь в отчаянной попытке предотвратить посадку корабля на мель».

«Такие штормы часто возникают у побережья страны совершенно внезапно. Из-за ограниченных возможностей маневрирования корабли часто уходят на мелководье и терпят кораблекрушения», – Коби Шарвит.

Он добавил, что мраморный груз, возможно, прибыл из Турции или Греции и направлялся на юг, возможно, в Александрию в Египте.

В течение многих лет археологи спорили о том, импортировали ли древние римляне полностью изготовленные архитектурные элементы или отправляли только частично готовые изделия. Это открытие положило конец дебатам, показав, что изделия путешествовали с места на место по заказу.

Неясно, где должны были быть размещены мраморные колонны, но, согласно заявлению IAA, возможно, они украсили бы «великолепное общественное здание», такое как храм или театр.