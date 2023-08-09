Даже мимолетная встреча с собакой может укрепить ваше здоровье на месяцы вперед

Мы об этом догадывались.

Очевидный для всех факт: если приласкать собаку (даже чужую и недолго), день определенно станет лучше. Но теперь ученые доказали, что это может быть полезно и для вашего здоровья.

В новом исследовании говорится, что даже кратковременное (позитивное) взаимодействие между людьми и собаками может иметь долгосрочные последствия. Как выяснилось, оно снижает уровень гормонов стресса и увеличивает то, что эксперты иногда называют «гормоном любви».

Ученые провели эксперимент, который показал, что взаимодействия школьников с собаками дважды в неделю помогли улучшить навыки мышления и концентрацию у детей. Этот положительный эффект сохранялся в течение нескольких месяцев подряд.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что животные полезны для нашего психического и физического здоровья. Мы видим действительно хорошие эффекты», – Нэнси Джи, директор Центра взаимодействия человека и животных в Университете Содружества Вирджинии (VCU).

Конечно, учёные отмечают, что «домашние животные не являются панацеей». Кроме того, далеко не все любят собак – может, аллергия, а может и кошатники. Но те, кто к собакам относится благосклонно, определенно могут радоваться: взаимодействие с хвостатыми друзьями будет для них только на пользу – во всех смыслах.

В прошлом году группа медицинских исследователей и психологов из Австралии рассмотрела 129 рецензируемых исследований взаимодействия человека и собаки. Они обнаружили, что в половине из них у людей фиксировались положительные изменения – как физиологические, так и в сознании.

В частности, эти исследования показали, что уровень гормона стресса кортизола резко падает у людей, которые наслаждаются общением с собакой от 5 до 20 минут. По словам исследователей, не имело значения, был ли это их питомец или чужой.

«Кроме того, мы наблюдаем увеличение уровня окситоцина – гормона хорошего самочувствия», – Нэнси Джи.

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Австралийская команда также пришла к широкому научному консенсусу в отношении того, что взаимодействие человека и собаки увеличивает «изменчивость сердечного ритма», что оказалось хорошим показателем общего улучшения здоровья.

Более высокая «вариабельность сердечного ритма» (ВСР), по мнению медицинских экспертов, была связана с повышенной скоростью расслабления, в то время как более низкая ВСР была связана с диагнозом тяжелой депрессии и более высоким риском фатальных сердечных заболеваний.

«Что мне нравится в этом исследовании, так это то, что это взаимовыгодная история. То же самое мы видим и у собак. Значит, уровень окситоцина у собак также увеличивается, когда они взаимодействуют с человеком», – Нэнси Джи.

Ученые подтвердили свои гипотезы в рандомизированном контрольном исследовании, изучающем, как регулярные игры с собаками могут принести пользу школьникам.

Команда изучила влияние коротких взаимодействий между учениками в возрасте от восьми до девяти лет и собаками, посещающими их класс примерно два раза в неделю. Джи и ее коллеги обнаружили, что школьники, которые в течение недели играли с собаками, испытывали меньше стресса. Также значительно улучшились их навыки рассуждения и их способность концентрироваться.

Другой всесторонний анализ рецензируемых научных исследований, опубликованный Американской кардиологической ассоциацией, показал, что владение собакой было связано с 33-процентным снижением риска смерти для одиноких переживших сердечный приступ людей. В целом Американская кардиологическая ассоциация обнаружила, что жизнь с собакой снижает общую вероятность смерти на 24 процента и снижает риск смерти от сердечного приступа на 31 процент.