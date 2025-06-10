Депрессивным расстройством можно «заразить» через поцелуи: исследование

Во всем виновата микробиота ротовой полости.

Бессонница и депрессивно-тревожные состояния могут передаваться от одного партнера к другому через поцелуи. К такому неутешительному выводу пришла группа исследователей, проанализировав состояние 870 пар, поженившихся полгода назад.

Известно, что поцелуи в жизни человека играют важную роль: они избавляют от стресса, улучшают иммунитет и снижают артериальное давление. Но авторы исследования настаивают, что в случае, если один из партнеров страдает от тревожно-депрессивного расстройства, то для его половинки это может быть не очень радостной новостью.

В новом исследовании ученые связали тревожные и депрессивные состояния с дисбиозом микробиоты – то есть нарушением баланса в составе микроорганизмов, обитающих в нашем организме. Увеличение доли таких бактерий как Veillonella, Lachnospiraceae, Bacillus и Clostridia может негативно воздействовать на нашу нервную систему, изменяя поведение и ухудшая когнитивные функции — а значит, может приводить к депрессивным состояниям и даже бессоннице.

Ученые проанализировали психологическое состояние и состав микробиоты нескольких сотен пар в начале их брака и через полгода после женитьбы. В исследовании принимали участие полностью здоровые пары и те, в которых один из партнеров страдал бессонницей и имел депрессивно-тревожные расстройства. В результате спустя полгода совместной жизни испытуемых исследователи зафиксировали ухудшение эмоционального состояния второго партнера: при этом состав микробиоты полости рта «здорового» партнера начал напоминать тот, который присутствовал у «депрессивного». У изначально более психологически здоровых партнеров начались проблем со сном, а показатели тревожности и подавленного настроения возросли. В особенности эти негативные аспекты проявились у женщин.

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Исследование, по словам учёных, показывает: совместная жизнь и близкий контакт (в особенности поцелуи) способствуют передаче микробиоты. А это, в свою очередь, может повлиять не только не физическое, но и на психологическое здоровье семейной пары.