Деревья помогли понять причину падения империи хеттов

Причину гибели древней цивилизации ученым подсказали кольца деревьев.
Профессор Стерт Мэннинг из Корнеллского университета (США) вместе с коллегами выяснил, что могло привести к падению хеттов — одной из самых известных цивилизаций Центральной Анатолии, которая существовала в XIII веке до нашей эры. По данным ученых, концу хеттского царства могла способствовать катастрофическая засуха, которая случилась в 1198-1196 годах до нашей эры.
В рамках исследования американские специалисты изучили кольца на спилах деревьев в регионе, который когда-то населяли хетты. Как оказалось, времени исчезновения хеттов соответствовали более тонкие кольца, указывающие на засушливые года. Кроме того, ученые применили на образцах деревьев метод стабильного изотопного анализа углерода-13. Отслеживая повышение его уровня, можно определить более сухие периоды роста деревьев.
Специалисты пришли к выводу, что в XIII и X веках до нашей эры осадков было меньше среднего, а в 1198-1196 годах до нашей эры длилась сильная трехлетняя засуха. Эти даты тесно связаны с империей хеттов и соотносятся с бурным периодом их истории, который был задокументирован к концу бронзового века.
Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в окрестностях города Мосул на севере Ирака развалины стен и зданий древнего города, который, предположительно, был одним из крупных поселений в империи Митанни — цивилизации Ближнего Востока и протоармянском государстве, население которого составляли хурриты и семиты.
В упадке майя виновата мегазасуха
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