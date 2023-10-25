Дикую собаку динго похоронили вместе с людьми две тысячи лет назад

Коренные жители континента приручили динго и заботились о щенках и старых животных.

Аборигены, которые населяли Австралию еще до ее колонизации европейцами, смогли приручить собак динго — это произошло более двух тысяч лет назад. К таким выводам пришли ученые из Австралийского национального университета. Специалисты обнаружили на территории Карракурранг (южные окрестности Сиднея) могилу с костями динго.

В ходе исследования удалось установить, что собаку похоронили рядом с людьми, причем используя те же процессы и методы, что и при погребении человека — это может указывать на наличие тесной связи между ними. По данным ученых, аборигены заботились о щенках и пожилых динго. А диета собак состояла из крупных костей — по всей видимости, из остатков человеческой еды.

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Ранее австралийские власти заявили, что две туристки, сделавшие селфи с щенками динго в Квинсленде, были оштрафованы на 1500 долларов. Причиной стало «чрезвычайно опасное решение» взаимодействовать с местными дикими собаками после недавних инцидентов с нападениями на людей.