Динозавр сцепился с млекопитающим: окаменелую сцену битвы нашли в Китае

И млекопитающее вовсе не собиралось уступать в этой схватке.

Окаменелости динозавра и небольшого млекопитающего были обнаружены в схватке, когда они, по-видимому, погибли вместе в самом разгаре драки. Открытие палеонтологов позволяет нам узнать чуть больше о загадочных отношениях между древними ящерами и млекопитающими, когда они соседствовали на планете.

Принято считать, что что во времена правления динозавров млекопитающие были маленькими и беззащитными созданиями, снующими под их гигантскими чешуйчатыми ногами. Но новые исследования показывают, что наши предки иногда давали рептилиям отпор.

Такую историю можно «прочитать» по недавно описанной окаменелости из формации Исянь в Китае. Её возраст которой составляет около 125 миллионов лет. Исследователи обнаружили окаменелые останки динозавра Psittacosaurus и млекопитающего Repenomamus, сцепившихся в бою.

Окаменелости, найденные в формации Исянь Фото: Gang Han

Пситтакозавр был динозавром размером с крупную собаку, а репеномам представлял собой млекопитающее животное размером с барсука. На латыни название «репиномам» буквально означает «рептиломлекопитающее» (от repens — ползущий, и mam от mammalia — млекопитающие). Все палеонтологи сходятся на том, что этот зверь питался мясом, но до конца неясно, охотился ли он или был падальщиком. Теперь, судя по всему, появились аргументы в сторону версии с репеномамом-охотником.

Окаменелость рисует следующую сцену, случившуюся миллионы лет назад: динозавр лежит на правом боку, его шея и хвост изогнуты влево. Млекопитающее сидит на нем сверху, вонзив зубы аккурат между ребрами пситтакозавра. Левая передняя лапа репеномама захватывает нижнюю челюсть динозавра, слегка смещая ее в сторону, левая задняя лапа захватывает левую голень противника, а еще одна конечность зажата под лапой динозавра.

Пара застыла в этой позе противоборства навечно. Ученые предположили, что животные были погребены под вулканическим оползнем прямо во время смертельной битвы.

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Крупный план областей взаимодействия, слева направо: лапа млекопитающего, сжимающая челюсть динозавра; млекопитающее, вонзившее зубы между ребрами динозавра; и задняя нога млекопитающего, застрявшая под ногой динозавра, лапа которого сжимает голень противника Фото: Gang Han

Это не первый случай, когда палеонтологи рассматривают «окаменевшую» сцену боя. Например, в 1970-х годах окаменелые останки велоцираптора и протоцератопса были найдены в пустыне Гоби.Острый, как бритва, коготь хищника вонзился в шею протоцератопса, который тем временем вцепился своими острыми челюстями в переднюю конечность врага, сломав ее.

Находка сцепившихся пситтакозавра и репеномама показывает совершенно новые взаимодействия между млекопитающими и динозаврами: она указывает, что некоторые млекопитающие, возможно, отстаивали свою позицию в мире, которым правили рептилии.