авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Для борьбы с мышами на африканский остров сбросят сотни тонн яда

Фото: Unsplash

Завезенные туда грызуны наносят большой вред местным птицам.

Южноафриканские ученые и экологи сообщили о планах засыпать остров Марион ядохимикатами для уничтожения мышей. Эти грызуны наносят большой вред птицам, поедая их живьем. Остров Марион расположен в двух тысячах километров к юго-востоку от Кейптауна. Мыши, завезенные туда в начале 1800-х годов, уничтожают яйца и самих птиц.

В 1948 году на остров привезли пять кошек для контроля численности грызунов, но за 40 лет их количество увеличилось до двух тысяч особей, которые уничтожали около 450 тысяч птиц в год. В 1991 году кошек на острове не стало. На Марионе гнездятся 29 видов морских птиц, 19 из которых находятся под угрозой исчезновения, включая альбатросов.

По мнению биологов, птицы не могут справиться с нашествием мышей, так как они эволюционировали без наземных хищников. Грызуны ежегодно уничтожают сотни тысяч птиц. Ученые планируют сбросить на остров около 600 тонн ядохимикатов с вертолетов зимой 2027 года, когда мыши особенно голодны, а птиц почти нет.

Ранее кубинские биологи Этиам Перес-Флейтас и Густаво Соса-Родригес выяснили, что одичавшие уличные кошки стоят за нападениями на крупнейший в мире питомник кубинских крокодилов на болоте Сапата (провинция Матансас).

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024