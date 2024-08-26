Для борьбы с мышами на африканский остров сбросят сотни тонн яда

Завезенные туда грызуны наносят большой вред местным птицам.

Южноафриканские ученые и экологи сообщили о планах засыпать остров Марион ядохимикатами для уничтожения мышей. Эти грызуны наносят большой вред птицам, поедая их живьем. Остров Марион расположен в двух тысячах километров к юго-востоку от Кейптауна. Мыши, завезенные туда в начале 1800-х годов, уничтожают яйца и самих птиц.

В 1948 году на остров привезли пять кошек для контроля численности грызунов, но за 40 лет их количество увеличилось до двух тысяч особей, которые уничтожали около 450 тысяч птиц в год. В 1991 году кошек на острове не стало. На Марионе гнездятся 29 видов морских птиц, 19 из которых находятся под угрозой исчезновения, включая альбатросов.

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По мнению биологов, птицы не могут справиться с нашествием мышей, так как они эволюционировали без наземных хищников. Грызуны ежегодно уничтожают сотни тысяч птиц. Ученые планируют сбросить на остров около 600 тонн ядохимикатов с вертолетов зимой 2027 года, когда мыши особенно голодны, а птиц почти нет.

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