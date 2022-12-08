Для чего бронированным динозаврам хвосты-булавы?

Оказывается, они могли использоваться не только для обороны, но и для атаки. Таким образом они могли бороться за территорию и социальный статус.

Танкоподобные бронированные динозавры вроде анкилозавров были непростыми животными. Не исключено, что с помощью своих огромных костяных наростов на хвостах они не только отбивались от хищников, как считалось ранее, но и дрались друг с другом. Благодаря новым находкам окаменелостей исследователи получают все более четкое представление о том, как эти травоядные могли использовать свое хвостовое оружие.

Многие динозавры, известные как анкилозавриды, имели на конце хвоста увесистую костяную «булаву». Эта естественная кувалда давно считалась защитным оружием от хищников, говорит Виктория Арбур, палеонтолог из Королевского музея Британской Колумбии в Виктории, Канада.

Анкилозавриды имели очень широкое, приземистое тело. Их спину защищала броня, состоявшая из поперечных полос костных пластин и узелков. Они соединяли полосы кожи, благодаря чему шея, туловище и хвост динозавра сохраняли подвижность. Такое же строение брони имеют современные броненосцы.

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Ископаемых свидетельств того, каким целям служил бронированный хвост травоядных динозавров, у исследователей почти не было. Но потом Арбур и ее коллеги отктопали еще одну часть кости от того же скелета, по которому в 2017 году описали новый вид динозавра под названием Zuul crurivastator.

У этого динозавра по бокам находились пять обломанных костяных шипов. Статистический анализ команды показал, что поврежденные шипы сгруппированы в определенных областях тела. По словам Арбур, если бы эти повреждения были нанесены крупным плотоядным динозавром, они, вероятно, были бы распределены более случайно и включали бы следы укусов и царапин.

Окаменелость бронированного динозавра Zuul crurivastator и схема, показывающая поврежденные и сломанные шипы в верхней и нижней части окаменелости Фото: Danielle Dufault

Более пристальный взгляд на окаменелость бронированного динозавра Zuul crurivastator (вверху) показывает, что костные боковые шипы, которые были повреждены и сломаны (отмечены красным на рисунке), группируются в определенных областях тела и демонстрируют разные стадии заживления. Характер травм предполагает, что они случились в разное время, что согласуется с повторяющимися ударами хвостом по одному и тому же месту.

Вполне возможно, что бронированные травоядные динозавры сражались друг с другом за пару, еду или территорию, как это делают сегодня самцы оленей или жирафов. И для этого у них явно было мощное оружие.

«Анкилозавров часто изображают глупыми динозаврами-одиночками. Наши выводы показывают, что у них, вероятно, было гораздо более сложное поведение, чем мы думаем», – заключает Арбур.