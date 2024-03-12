ДНК-анализ паутины показал страшные результаты

В ходе исследования ученые выяснили, что паутина содержит ДНК убитых пауком жертв.

Эксперты обнаружили, что паутинные нити представляют собой ценное хранилище генетической информации. А также осознали кое-что жуткое: по сути, паутина является ловушкой, созданной из жертв хозяина.

Это произошло так: в 2015 году ученые поймали трёх пауков, принадлежащих к роду черных вдов, и дали каждому пауку по два сверчка. Через несколько дней они доставили их паутину в лабораторию для анализа.

В результате исследования из паутины были выделены гены южных черных вдов (Latrodectus mactans) и домашних сверчков (Acheta domesticus). Для самих ученых это не стало сюрпризом. Однако важным достижением стало подтверждение работоспособности метода, позволяющего ученым выявлять и идентифицировать гены на основе паутины. До этого для изучения пауков арахнологам приходилось выискивать живых экземпляров.

Более детальный анализ паутинной структуры может предоставить информацию о ее хозяине и убитых им насекомых. К тому же выяснилось, что паутина обладает способностью сохранять ДНК до 88 дней.

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