ДНК «последнего неандертальца Торина» выявило интересные подробности

В 2015 году на юге Франции были обнаружены останки неандертальца, жившего около 42 тысяч лет назад – тогда, когда его вид находился практически на грани вымирания. Древнего мужчину прозвали «Торином» в честь гнома из романа «Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина.

Новый анализ ДНК Торина показал, что он принадлежал к ранее неизвестной популяции неандертальцев, которые жили в изоляции на протяжении 50 тысяч лет.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Genomics, группа учёных под руководством палеоантрополога Людовика Слимака – того самого, который изначально обнаружил останки Торина в Гротте Мандрен в долине реки Рона — заключила, что его линия отделилась от других неандертальских предков 105 тысяч лет назад. С тех пор они жили изолированно — хотя находились от другой популяции неандертальцев всего в десяти днях пути — и были склонны к инбридингу, то есть скрещиванию близких родственников внутри одной популяции. Это стало заметно благодаря высокой генетической гомозиготности.

Слимак ещё двадцать лет назад предположил, что популяция неандертальцев в долине Роны отличалась от групп неандертальцев в соседних регионах из-за различий в стиле создания каменных орудий. Теперь же исследователи использовали часть корня одного из коренных зубов Торина, чтобы выявить последовательность всего его генома.

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«Оказывается, то, что я предположил 20 лет назад, было предсказанием», – сказал Слимак. — «Популяция Торина провела 50 тысячелетий, не обменявшись ни одним геном с классическими популяциями неандертальцев».

Исследование ещё раз подтвердило, что изолированная популяция Торина стала одной из последних групп неандертальцев в этой части Европы. Изоляция – не самая выгодная стратегия для сохранения вида, поэтому исследование может помочь учёным узнать больше о причинах вымирания неандертальцев.