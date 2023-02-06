Добыча неандертальцев: один такой слон был больше мамонта и кормил племя целый месяц

Успешная охота на этого древнего гиганта могла прокормить сотню человек в течение месяца.

Учёные из университета Иоганна Гутенберга в Германии проанализировали скелетные остатки громадного древнего слона. Он относится к доисторическому виду прямобивневых лесных слонов Palaeoloxodon antiquus и жил примерно 125 000 лет назад.

Эти гигантские слоны были в два раза больше современных животных, их рост достигал 4,5 метра в высоту, а бивни вырастали до трех метров в длину. Однако полные скелеты этих животных – большая редкость: из 70 изученных учёными слонов лишь у немногих обнаружились относительно целые наборы костей.

Любопытная деталь: на костях древних слонов были обнаружены следы, которые позволяют предположить, что после смерти млекопитающих тщательно разделали, а с их костей удалили все мясо и жир. А ведь Palaeoloxodon antiquus были крупнее мамонтов!

Исследователи подсчитали, что мясом одного такого слона можно было бы прокормить около 100 взрослых людей в месяц. И скорее всего, этими везучими едоками были неандертальцы.

«С учетом того, что самцы такого слона весят целых 12 тонн, для разделки животного такого размера должно быть задействовано несколько инструментов и мясников. Это заняло бы несколько дней, и в результате получилось бы обильное количество мяса, которого могло хватить на срок до трех месяцев для целых 25 человек», – Сабина Гаудзински-Виндхойзер, ведущий автор исследования.

На снимке исследовательница Сабина Гаудзински-Виндхойзер осматривает бедренную кость крупного взрослого самца слона на наличие порезов Фото: Johannes Gutenberg University

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Неандертальцы охотились группами, чтобы повысить свои шансы на выживание. Им наверняка нередко приходилось отбиваться от пещерных гиен и львов, которых мог привлечь умерший слон.

По словам соавтора исследования Уилла Робрукса, охота на этих животных является первым четким свидетельством охоты на слонов в эволюции людей. Найденные кости показывают, что животных протыкали копьями, и это – самый древний пример охотничьих следов в истории гоминидов или ранних людей.

По словам исследователей, неандертальцы использовали сложные методы ближнего боя, чтобы поймать свою добычу. Это указывает, что они были намного умнее, чем можно было полагать.

«Неандертальцы не были простыми рабами природы или какими-то хиппи, живущими только за счет земли. Они формировали окружающую среду за счет огня, оказывая влияние на самых больших животных, которые существовали в то время», – Сабина Гаудзински-Виндхойзер.

Кости слонов первоначально были обнаружены вместе с другими остатками животных и старыми инструментами в карьере недалеко от Галле, Германия, еще в 1988 году. Только сейчас они были изучены более подробно.