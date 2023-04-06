Доисторические люди жарили и ели гигантских улиток еще 170 000 лет назад

Это древнейшее свидетельство употребления моллюсков нашим видом.

В ходе археологических раскопок ученые обнаружили остатки раковин огромных улиток в месте возрастом 225 тысяч лет на юге Африки. Это примечательная находка, ведь эти улитки были не только естественными обитателями района, но и важным источником средств к существованию для местных жителей.

До сих пор было непонятно, почему и когда наземные моллюски появились в рационе наших предков. Но открытие археологов раковин крупных ахатинид в каменном убежище на юге Африки позволило предположить, что небольшие группы охотников-собирателей ловили, жарили и ели гигантских улиток еще 170 тысяч лет назад.

Когда люди охотились, ловили рыбу и собирали плоды для пропитания, их методы выживания сильно различались в зависимости от места, где им выпало жить. Известно, что в Африке группы древних людей изготавливали копья и дубинки для убийства крупных диких животных, таких как антилопы и слоны. До этого самые старые свидетельства того, что Homo sapiens ловили и поедали гигантских сухопутных улиток, уводили историков на 35 тысяч лет назад в Европе и на 50 тысяч лет назад в Африке.

Но новое исследование показывает, что люди в южноафриканском каменном убежище под названием «Пограничная пещера» ещё 170 000 лет назад решили поужинать крупной улиткой и зажарили брюхоногого моллюска, который был размером с человеческую ладонь.

Исследовательская группа изучила 27 фрагментов раковин улиток из различных слоев осадочных пород в Пограничной пещере, которые сравнили с фрагментами раковин современных крупных африканских улиток. Улиток нагревали в металлической печи при температуре от 200°С до 550°С. Время нагрева составляло от 5 минут до 36 часов.

Самые старые археологические слои в Пограничной пещере датируются как минимум 227 000 лет. Свидетельства показывают, как древние люди, жившие в этой пещере, готовили крахмалистые стебли растений, ели множество фруктов и охотились на мелких и крупных животных. Исследование 2020 года даже доказало, что древние люди, жившие в пещере, делали подстилки из травы около 200 000 лет назад.

Анализ фрагментов раковин, раскопанных в Пограничной пещере, показывает, что охотники-собиратели жарили на углях крупных африканских наземных улиток, «а затем, предположительно, съедали их». По словам ученых, популярность этой диеты резко возросла примерно от 160 до 170 тысяч лет назад.

«Эти новые открытия бросают вызов популярной идее о том, что группы людей не делали наземных улиток и другую мелкую дичь значительной частью своего рациона вплоть до конца ледникового периода примерно 15-10 тысяч лет назад», – пишут исследователи.

Ученые предположили, что, когда группы охотников-собирателей на юге Африки бродили по окрестностям, охотясь на крупных животных, некоторые из них, возможно, с ограниченной подвижностью из-за возраста или травм, могли заниматься сбором улиток. Войцешак добавил, что обмен пищей в Пограничной пещере демонстрирует, что «общественное сотрудничество существовало с самого начала существования нашего вида». Кроме того, поскольку улитки полны жирного белка, эти животные могли быть важным источником питания для пожилых людей и детей младшего возраста.

Предыдущие археологические раскопки в пещере показали, что люди ели мидий и других морских моллюсков еще около 164 тысяч лет назад. Однако, по словам археолога Антониеты Джерардино из Южно-Африканского университета в Претории, новые свидетельства потребления гигантских улиток в Пограничной пещере отодвигают потребление моллюсков человеком на несколько тысяч лет в древность.

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На снимке группа археологов, проводившая исследования в Пограничной пещере в 1970-х годах Фото: Wikimedia Commons

Большинство фрагментов раковин, обнаруженных археологами, имели признаки длительного воздействия тепла. По словам исследователей, это согласуется с тем, что «они принадлежали улиткам, приготовленным на раскаленных углях». Ученые пришли к выводу, что нижние части раковин крупных наземных улиток при готовке упирались в раскаленные угли, чем и объясняются обнаруженные учеными обгоревшие и несгоревшие фрагменты раковин.

В исследовании также был проанализирован примерный состав, минералы и витамины съедобной части гигантской африканской наземной улитки (Archatina marginata). Результаты показали, что мясо улиток содержит высокий уровень белка, железа и магния, а также витамин А, который необходим для зрения, работы иммунной системы и здоровья кожи. Кроме того, эти моллюски богаты витамином B12, который важен для производства эритроцитов и правильного функционирования нервной системы.

С другой стороны, большие наземные улитки содержат не только полезные вещества, но также паразитов и бактерии, которые могут вызвать заболевание у людей, если их неправильно приготовить. Но, похоже, древние охотники, знали о риске отравления и поэтому поджаривали их, чтобы уничтожить ядовитые свойства.