Долгий перелет на самолете: что он делает с вашим телом?

Ученые советуют предпринять некоторые меры предосторожности до и во время полета.

Авиакомпания Qantas недавно объявила, что с конца 2025 года она будет доставлять пассажиров беспосадочными рейсами с восточного побережья Австралии в Лондон. Таким образом пассажиры будут проводить в воздухе около 19 часов за один рейс. Но что может произойти с телом человека во время одного из таких длительных перелетов?

Во-первых, это обезвоживание. Это частый симптом на дальнемагистральных рейсах. Во время длительного полета вы можете чувствовать сухость в горле, на носу и коже. Чем дольше полет, тем выше риск обезвоживания. Все дело в низком уровне влажности. В основном это связано с тем, что большая часть воздуха, циркулирующего в самолете, забирается снаружи, а на больших высотах в воздухе не так много влаги.

Вы также рискуете, если не пьете достаточно воды или употребляете слишком много алкоголя. Так что пейте воду, прежде чем садиться в самолет. Во время полета вам также нужно будет пить больше воды, чем обычно.

Во-вторых, пребывание в салоне самолета может повлиять на ваши уши, носовые пазухи, кишечник и сон. Когда давление в салоне меняется, газ в наших телах реагирует соответствующим образом. Он расширяется, когда самолет набирает высоту, и давление уменьшается, и наоборот, когда мы снижаемся. Это может привести к таким распространенным проблемам, как боли в ушах, головные боли и расстройству кишечника.

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Вы также можете чувствовать себя более сонным, чем обычно. Это связано с тем, что тело не может поглощать столько кислорода из воздуха в салоне на высоте, сколько на земле. Это способ тела защитит себя, поэтому смиритесь с возможной сонливостью.

Хорошей новостью является то, что большинство этих проблем не обязательно будут более выраженными при длительных перелетах. В основном они возникают при наборе высоты и снижении самолета.

Еще один риск при длительных перелетах связан с возможным образованием тромбов. Этот риск связан с длительной неподвижностью. Если вы не двигаетесь в самолете и чем больше у вас следующих факторов риска, тем выше вероятность образования тромбов. Прежде всего к факторам риска относится пожилой возраст, ожирение, некоторые виды нарушений свертывания крови, рак, беременность или недавние роды, заместительная гормональная терапия или оральные контрацептивы.

Согласно обзору 2022 года, объединяющему данные 18 исследований, чем дольше вы путешествуете, тем выше риск образования тромбов. Авторы подсчитали, что каждые два часа авиаперелета, начиная с четырех часов, повышают риск на 26 процентов.

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Есть также свидетельства пользы ношения компрессионных чулок для предотвращения образования тромбов. Считается, что они способствуют притоку крови к ногам и возвращают кровь к сердцу. Обычно это происходит из-за мышечных сокращений при движении или ходьбе.

Следующим фактором, влияющим на наше здоровье во время длительного полета, является смена часовых поясов. Более длительные перелеты означают, что вы с большей вероятностью (но не всегда) пересечете большее количество часовых поясов. Джетлаг обычно становится более проблематичным, когда вы пересекаете три или более часов, особенно если вы путешествуете на восток.

Кроме того, если вы очень часто совершаете дальние перелеты, разумно предположить, что чем дольше вы находитесь в воздухе, тем больше на вас воздействует космическое излучение. Потенциально оно может способствовать воздействию рака и репродуктивных проблем. Мы не знаем, какой уровень воздействия является безопасным.

Однако, если вы не часто летаете, это вряд ли будет проблемой. Если вы беременны или вас что-то беспокоит, перед полетом поговорите со своим лечащим врачом.

Не стоит забывать и про COVID. Примите обычные меры предосторожности — регулярно мойте руки, носите маску и не летайте, если вы нездоровы.