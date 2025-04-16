Домашние кошки разучились приземляться на лапы

Они лишены нужных инстинктов и реакций из-за проживания в помещениях.

Эксперт-фелинолог Ангелина Сиротина опровергла широко распространенное мнение, что домашние кошки обязательно приземляются на все четыре лапы при падении с высоких этажей. Она рассказала, что кошки, живущие всю жизнь в помещении, не имеют нужных инстинктов и реакций, позволяющих им успешно гасить падение, в отличие от уличных собратьев.

Причина частых случаев выпадения кошек из окон кроется в их природном интересе ко всему подвижному: заметив пролетающую мимо окна птицу или насекомое, кошка легко теряет осторожность и совершает опасный прыжок. В то же время уличные кошки благодаря своему жизненному опыту знают, как сохранять равновесие и уменьшать риск травмы при падении, однако домашним питомцам подобная способность недоступна, подчеркнула специалист.

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Ранее сообщалось, что исследователи из разных стран, включая США и Данию, изучили полушария головного мозга кошек и собак, чтобы выяснить, кто из них умнее.