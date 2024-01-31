Домашние животные замедляют старение мозга у одиноких пожилых людей

Но выводы ученых еще нужно перепроверить.

Результаты масштабного исследования в Великобритании дополняют уже изученные данные из США о том, что наличие домашнего животного помогает защититься от последствий старения мозга у одиноких людей старше 65 лет.

Одиночество и деменция являются двумя главными современными проблемами среди пожилых людей. По оценкам ученых, число людей с деменцией во всем мире увеличится с 57 миллионов в 2019 году до 130-175 миллионов в 2050 году.

В новом исследовании китайский учёный Яньчжи Ли и его коллеги проанализировали данные 7945 людей, которые были собраны в процессе английского исследования старения (ELSA) о жителях Великобритании старше 50 лет.

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Информация о владении домашними животными была впервые собрана в пятой волне исследования (в период с июня 2010 года по июль 2011 года), и ученые отслеживали показатели когнитивных функций людей до июля 2019 года, девятого и последнего завершенного этапа исследования.

Выяснилось вот что: по сравнению с одинокими людьми, люди с с домашними животными продемонстрировали более медленные темпы снижения когнитивных функций в трех ключевых областях: вербальное познание, вербальная память и беглость речи.

«Наши результаты предоставляют более убедительные доказательства и более детальное понимание преимуществ владения домашними животными для вербальной памяти и беглости речи среди одиноких пожилых людей», – пишут авторы исследования.

Однако ученые признают, что эти параметры недостаточны для полной информации о когнитивных функциях людей. Внимание, мышление, скорость обработки информации, эпизодическая память и точность – это лишь некоторые другие аспекты когнитивных функций, которые можно будет оценить в будущих исследованиях с участием пожилых людей, включая владельцев домашних животных и тех, у кого их нет.

Как и в любом обсервационном исследовании, результаты этой работы лишь предполагают связь между владением домашними животными и функцией мозга, но не предоставляют прямых доказательств, которые могли бы дать клинические испытания.

«Если рандомизированные клинические испытания подтвердят наши выводы, владение домашними животными может помочь замедлить снижение когнитивных функций и предотвратить деменцию», – заключают исследователи.