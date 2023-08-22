Дополненная реальность поможет успокоить пациентов перед операцией

Ученые выяснили это в эксперименте с участием 95 человек.

Хирургическая операция – довольно пугающая перспектива: неудивительно, что перед процедурой пациенты испытывают беспокойство и стресс. Исследования показали, что хотя предоперационная тревожность варьируется в зависимости от возраста, опыта и взаимодействия с персоналом, в среднем около половины всех пациентов испытывают значительный страх перед операцией.

Исследователи из Университета Майами изучили, как использование дополненной реальности (AR) может облегчить стресс перед хирургическим вмешательством. Команда привлекла для эксперимента 95 пациентов (средний возраст 38 лет), записанных на плановую ортопедическую операцию. При этом контрольная группа получила стандартный пакет хирургических инструкций, а другая группа получила как этот материал, так и трехминутный опыт AR с рассказом главного хирурга.

В эксперименте пациентам надевали гарнитуру, которая дополняла их реальность типичными функциями, направленными на то, чтобы убрать «страх неизвестного». Только в этом случае взаимодействие было более интерактивным и личным, чем это предусмотрено традиционными методами в больнице.

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Дополненная реальность (AR), в отличие от виртуальной (VR), всего лишь приукрашивает реальность, и пользователь всегда контролирует этот процесс: AR можно использовать даже через экран телефона (например, популярная несколько лет назад игра по ловле покемонов PokemonGo основана именно на дополненной реальности). В VR реальность полностью контролируется вокруг пациента, отсекая его от внешнего мира и беря под контроль все происходящее.

Обе группы испытуемых были опрошены на предмет их уровня тревожности четыре раза во время операции (дважды до, дважды после), и группа, которая использовала AR, по всем направлениям продемонстрировала, что их стресс снизился перед процедурой.

Хотя этот опыт дополненной реальности был разработан специально для пациентов, перенесших одну и ту же процедуру у одного и того же хирурга в одной и той же больнице, потребуются дальнейшие исследования, чтобы понять, нужно ли адаптировать технологию к индивидуальным условиям или общий подход тоже может обеспечить снятие стресса.