Древнейшая синагога раскрывает тайны еврейского квартала на Тамани

Археологи продолжают исследование фанагорийской синагоги, обнаруженной в прошлом году на Таманском полуострове. Синагога является старейшей в России и одной из самых древних в мире.

Специалисты Фанагорийской археологической экспедиции на Таманском полуострове заключили, что ранее обнаруженная синагога была частью целого еврейского квартала с винодельней, садом, жилыми домами и общественными зданиями. Итоги раскопок были представлены фондом «Вольное Дело».

Древнейшая в мире фанагорийская синагога была построена не позднее начала I века нашей эры и разрушена в VI веке варварскими племенами. Она находилась в самом престижном районе Фанагории на пересечении двух главных магистралей и отличалась богатым архитектурным убранством – колонны, стол для чтения Торы, семисвечники и барельефы там сделаны из привозного мрамора. Синагога была частью еврейского квартала города, где также располагались винодельня, сад с глиняными бочками-пифосами для полива, жилые дома и система водоснабжения.

В восточной части раскопанной синагоги находился ковчег с Торой, западное помещение использовалось для торжественных трапез и встреч иностранных гостей. Среди обломков пола нашли 58 медных монет. Часть из них находилась около бимы, скамей и порога, что соответствует иудейской традиции таким образом защищать синагогу от дурного глаза («ayin ha-ra»), ещё несколько – рядом с крышкой от шкатулки для пожертвований («tzedakah»).

Находки Фанагорийской археологической экспедиции в этом сезоне Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Еврейская община в Фанагории была одной из крупнейших в Средиземноморье. Об этом говорит огромное количество надгробий с иудейской символикой – чаще всего на них изображен семисвечник (менора), рог (шофар) и пальмовая ветвь. Одной из уникальных находок Фанагорийской экспедиции является также амфора с древнееврейской надписью на пломбе «Бог: справедливость». Предполагается, что странствующие еврейские купцы-раданиты привозили в таких амфорах в Фанагорию кошерные продукты.

В еврейском квартале было также найдено несколько иудейских манумиссий I–II веков нашей эры. Этот документ даровал рабу волю с условием, что он останется служить при синагоге. Таким образом еврейская община вела миссионерскую деятельность, чтобы обеспечить безопасность во времена гонения на евреев.

«Мы понимаем, что еврейская община того времени соблюдала все законы и традиции еврейского народа и вместе с тем с уважением относилась к местным обычаям и делала всё, чтобы людям жилось здесь комфортно», – отметил главный раввин Краснодара и Краснодарского края Менахем Мендел Лазар.

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«Это соответствует важным словам из священного для нас Талмуда: „Пришёл в город – веди себя, как там принято“».

Место раскопок в Фанагории Фото: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

В VI веке Фанагория подверглась набегу одного из соседних варварских племён. Штурмуя город, захватчики обстреливали его каменными ядрами из метательных машин (палинтонов). Большинство найденных ядер расположены рядом с синагогой – вероятно, фанагорийцы пытались укрыться от каменного дождя за её стенами. В результате набега город был полностью уничтожен и восстановлен только 130 лет спустя. В VII–IX веках, вплоть до окончательного исчезновения города иудаизм был одной из государственных религий Боспорского царства, к которому относилась Фанагория.

Об изучении Фанагории Древний город Фанагория, раскопки которого ведутся при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», просуществовал более 1500 лет и был столицей азиатской части Боспорского царства, древнейшего государственного образования на территории России. Сегодня это крупнейший в стране античный памятник. Среди самых выдающихся находок Фанагорийской археологической экспедиции – дворец царя Митридата VI, два древнегреческих храма и затонувший античный корабль. Некоторые из них можно наблюдать в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, музеях Великобритании, Германии и других стран.