Сложнейшая операция на головном мозге была сделана ещё в IV–VII веках

Древний хирург владел своим ремеслом в совершенстве.

В 2020 году исследователи из Университета Адельфи сообщили, что обнаружили при раскопках на участке Палеокастро на греческом острове Тасос останки четырех женщин и шести мужчин, датируемые IV–VII вв н. э. По словам ведущего автора исследования Анагностиса Агеларакиса, убранство их могил и архитектура погребального монументального храма, в котором они были похоронены, свидетельствуют о высоком социальном положении этих людей.

Однако, вместе с этим, осмотр костей показал, что усопшие вели физически тяжелый образ жизни и получили немало травм, а одному из мужчин даже была сделана операция на головном мозге. Исследователи предположили, что мужчины были знатными конными лучниками из Византии, а женщины могли быть их родственницами или женами.

«Очень серьезные случаи травм, как у мужчин, так и у женщин, были вылечены хирургическим и ортопедическим путем очень опытным врачом — хирургом с большим опытом лечения травм. Мы полагаем, что это был военный врач», — Анагностис Агеларакис.

Фото: Anagnostis P. Agelarakis / Adelphi University

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По его словам, хирург решился на сложную операцию на головном мозге одного из мужчин, хотя у того почти не было шансов выжить. Тем не менее, врач предпринял попытку его спасти. Вероятно, это был очень важный для населения Палеокастро человек.

Агеларакис и его коллеги смогли получить медицинские, а также палеопатологические данные об этой операции, которая свидетельствует об огромных усилиях со стороны хирурга. Было установлено, что вероятной причиной хирургического вмешательства была инфекция и что лучник умер вскоре после или во время операции.

«Эта хирургическая операция — самая сложная, которую я когда-либо видел за мои 40 лет работы с антропологическими материалами. Невероятно, что это вообще было сделано, с самыми сложными приготовлениями к вмешательству, а затем и с самой хирургической операцией, которая была проведена в эру, когда не было антибиотиков», — Анагностис Агеларакис.

Ученые отметили, что операция затронула основание головы, верхнюю треть шеи, левую височную кость и ипсилатеральный компонент затылочной кости. Хирург, отлично знакомый с анатомией человека, сделал все возможное, чтобы не задеть мозг, а также вены и артерии.