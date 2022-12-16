Древние египтяне нарисовали таких реалистичных птиц, что учёные смогли определить их виды

Авторы картины отличались невиданным для того времени мастерством.

3 300 лет назад неизвестный художник создал древнеегипетский шедевр – фреску, на которой изобразил летящих и сидящих в зелёном болоте птиц. Творение настолько детализировано, что современные исследователи смогли точно определить конкретные виды вдохновивших художника пернатых.

Картина была обнаружена около века назад на стенах дворца в Амарне, древней столице Египта, расположенной примерно в 300 км к югу от Каира. Хотя раньше учёные уже обращали внимание на представителей фауны в египетской живописи, в новое исследовании они впервые решили акцентировать его именно на птицах.

Значительная часть изображенных птиц – это сизые голуби, но также на картине присутствует малый пегий зимородок (Ceryle rudis), обыкновенный жулан (Lanius collurio) и белая трясогузка (Motacilla alba).

Фрагмент факсимиле (точной копии) Зеленой комнаты дворца с изображением пегого зимородка Фото: The Metropolitan Museum of Art

Команда исследователей изучила факсимиле (копию) произведения искусства и использовала ранее опубликованные орнитологические и таксономические исследования для идентификации птиц.

Комната во дворце с изображением пернатых, кувшинок и растений папируса сегодня известна как «Зеленая комната». Исследователи говорят, что изображенная на стенах древнего дворца сцена, вероятно, была призвана создать безмятежную атмосферу, в которой могла расслабиться королевская семья. Возможно, комнату украшали и настоящие растения, а слуги играли там музыку.

«Такая комната, украшенная по любым стандартам как шедевр натуралистического искусства, наполненная музыкой и ароматизированная срезанными растениями, могла бы стать замечательным сенсорным опытом», – отмечают авторы работы.

Примерно между 1353 г. до н.э. и 1336 г. до н.э., фараон Эхнатон (отец царя Тутанхамона) правил Египтом. Он изменил религию страны, сосредоточив ее вокруг поклонения божеству Атону, солнечному диску. Он также построил новую столицу под названием Ахетатон (современная Амарна) и воздвиг в ней дворец.

Фрески в «Зеленой комнате», раскопанные между 1923 и 1925 годами Обществом исследования Египта, были довольно хрупкими, и египтолог Нина де Гарис Дэвис нарисовала их копии. Эти факсимиле сыграли чрезвычайно важную роль, потому что самих фресок больше не существует.

Предлагаемые идентификации птиц включают сизых голубей (от a до f); обыкновенного жулана (g); белую трясогузку (h); пегого зимородка (i); и неопознанных птиц (от j до l) Фото: The Metropolitan Museum of Art

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В 1926 году попытка сохранить панели с помощью вещества, предназначенного для укрепления, дала обратный эффект: картины обесцветились и потемнели. Факсимиле картин оказались единственными доступными для изучения образцами.

Древняя картина изображает обыкновенного жулана (g) и белую трясогузку (h). Современные фото этих птиц можно увидеть ниже Фото: The Metropolitan Museum of Art

Сизого голубя и пегого зимородка и сейчас можно встретить в Египте круглый год, а вот белая трясогузка и обыкновенный жулан являются перелетными птицами.

«Обыкновенные жуланы мигрируют в Египет в период с августа по ноябрь, а белая трясогузка обитает в этом регионе с октября по апрель», – пишут исследователи.

Сизые голуби, изображенные на картине, не обитают в папирусных болотах Египта, а предпочитают скалы в пустынях. Исследователи говорят, что художник намеренно допустил этот вымысел, поместив их на картину, чтобы сделать ее еще лучше.

Расположение древней столицы Египта на карте Фото: Antiquity Publications Ltd

Любопытно, что древние художники помечали жуланов и трясогузок треугольными отметинами на хвосте, которых нет у птиц в реальной жизни. Исследователи предположили, что художники, возможно, нарисовали эти отметки, чтобы указать, что оба вида птиц посещали Египет только сезонно.

Это не первый случай, когда египтологи присматриваются к нарисованным на древних стенах дворцов пернатым. В 1871 году в некрополе Медум примерно в 100 км к югу от Каира была найден образец красочной штукатурки с одной из самых известных и детально прорисованных древнеегипетских живописных сцен. Картина, получившая неофициальное название «медумские гуси», представляет собой изображение шести птиц, двое из которых, опустив голову, едят траву, еще две птицы глядят налево, а головы двух других обращены вправо.

Фрагмент фрески с гусями из некрополя Медум Фото: Wikimedia Commons

Ученые сошлись во мнении, что пара слева относится к виду Anser albifrons — белолобых гусей, гнездящихся в тундрах Евразии, Гренландии и Северной Америке и зимующих преимущественно на Средиземноморье.