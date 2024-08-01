Древние египтяне построили пирамиду с помощью гидравлического лифта – но это неточно

Для учёных всего мира до сих пор остаётся загадкой, как древние ремесленники справлялись со строительством таких гигантских сооружений, как каменные пирамиды.

Исследователи предполагают, что древние египтяне могли построить свою первую пирамиду на плато Саккара, известную как пирамида Джосера, с помощью «современной гидравлической системы».

Шестиярусная пирамида была воздвигнута около 4700 лет назад для погребения фараона Джосера и его семьи. Для строительства пирамиды, которое проходило под чутким надзором древнего архитектора и визиря фараона Имхотепа, было использовано 330 400 кубических метров камня и глины. Это довольно внушительное количество материала для периода того времени, когда строителям приходилось обходиться без бульдозеров и подъемников, поэтому исследователи считают, что их гипотеза заслуживает внимания.

Фото: Elias Rovielo / Flickr

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В новом исследовании учёные предполагают, что расположение первой пирамиды вблизи ранее существовавшего рукава Нила подсказывает, что именно воды этой мощной реки помогали древним строителям соорудить шестиступенчатое строение высотой в 62 метра. Гидравлическая система могла состоять из плотины, водоочистительного сооружения и грузового лифта.

Несколько бассейнов внутри сооружения должны были помогать фильтровать отложения и оседать им на дне, предотвращая засоры в системе. Ряд подземных каналов предположительно использовался, чтобы переносить воду на глубине 28 метров под пирамидой к так называемому гидравлическому лифту, который доставлял тяжелые камни вверх рабочим, благодаря мощному потоку воды, который собирался в центральном колодце. По словам исследователей, именно таинственное сооружение Гиср-эль-Мудир возле пирамиды служило частью этой системы.

«Это действительно гигантское сооружение, и оно показывает, что вода была топливом, используемым для строительства пирамиды. Лифт имел бы циклы наполнения и опорожнения, которые позволяли камням подниматься на уровень строительства подобно вулкану», – предполагает один из авторов исследования Ксавье Ландро.

Несмотря на воодушевление учёных, археологи сильно сомневаются, что древние египтяне воздвигали пирамиду именно таким способом. В исследовании, которое ещё пока не было опубликовано в рецензируемом журнале, не участвовали египтологи. Более того, пока что учёные не взяли геологические образцы внутри и за пределами пирамиды, чтобы доказать состоятельность своей теории.