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Древние копи царя Соломона оказались безопаснее современных рудников

Фото: Unsplash

Уровень загрязнения в долине Тимна никогда не угрожал местным жителям.

Ученые из Тель-Авивского университета (Израиль) исследовали влияние древней медной промышленности времен царей Соломона и Давида (X век до нашей эры) на природу. Геохимический анализ показал минимальное и локальное загрязнение окружающей среды в районе добычи меди в долине Тимна, которое не угрожало жителям ни тогда, ни сейчас.

Археологи также опровергли прежние теории о глобальном воздействии этой деятельности, включая миф о том, что медь из Тимны достигла ледников Гренландии. Концентрация свинца вблизи древних плавилен была крайне низкой — менее 200 частей на миллион, что значительно ниже современных норм безопасности.

Ранее сообщалось, что 23 человека (в их числе двое детей) оказались заперты глубоко под землей на дне старой шахты во время экскурсионного тура на золотом руднике Mollie Kathleen в штате Колорадо (США). 

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