Древние люди-«хоббиты» оказались ниже, чем мы думали

Свежий анализ зубов и костей возрастом 700 000 лет открыл новые удивительные подробности о карликовых людях Homo floresiensis, обитавших на острове Флорес в Индонезии.

Когда в 2003 году археологи обнаружили останки удивительно низкорослых людей – не более одного метра ростом – в пещере Лаинг-Буа на индонезийском острове Флорес, научное сообщество охватили сомнения: следует ли отнести жителей острова к отдельному виду, являются ли они видоизменившимися потомками человека прямоходящего (Homo erectus), или же это вообще кости человека разумного (Homo sapiens), с которыми произошли патологические изменения?

Сейчас всё-таки принято относить человека флоресского (Homo floresiensis) к отдельному виду людей, который заселил небольшой индонезийский остров Флорес около миллиона лет назад. В народе этих людей нарекли «хоббитами» за их низкорослость.

Считается также, что индонезийские «хоббиты» могли являться уменьшенной версией Homo erectus в азиатском регионе. Например, ответвлением знаменитых питекантропов (Homo erectus erectus) с острова Ява, хотя такое мнение всё ещё вызывает споры.

В то время останки из пещеры (самым старым из них было около 60-100 тысяч лет) показали, что человек флоресский был примерно метр ростом, а его объем головного мозга достигал 400 см³ – в три раза меньше, чем у современного человека.

Однако новый анализ зубов и костей с места палеоантропологических раскопок Манте Менге на том же острове (к северу от пещеры Лаинг-Буа, где были найдены первые останки) показал, что более древние жители острова могли быть ещё на 6 сантиметров ниже – всего около 92-93 сантиметров ростом.

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Фрагмент обнаруженной плечевой кости Мата Менге (слева) в сравнении с плечевой костью Homo floresiensis из Лаинг-Буа. Фото: Yosuke Kaifu / Livescience

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, учёные пришли к выводу, что новые останки возрастом около 700 000 лет принадлежат предкам «хоббитов», которых палеоантропологи изучали раньше.

Их плечевые кости были на 9-16% короче ранее обнаруженных образцов. Исследователи уверены, что найденные кости не могут принадлежать детям – следы метаболизма во взрослых костях всегда сильнее.

Скорее всего, человек флоресский эволюционировал на острове в результате естественного отбора – на таких маленьких островах нет крупных хищников, а источников пропитания не так много, да и разнообразием они не отличаются.