Древние майя использовали близнецов для жертвоприношений

К такому выводу пришли ученые после изучения древнего города Чичен-Ица.

Реклама

Международная группа ученых изучила древний город майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике. Специалисты исследовали останки 64 детей, найденных в подземном резервуаре рядом со Священным сенотом. Останки датируются периодом с VII по XII век нашей эры, однако большинство детей были похоронены между 800 и 1000 годом нашей эры. Все дети оказались мальчиками — некоторые из них имели родственные связи.

Это говорит о том, что для ритуальных жертвоприношений выбирали родственников. Анализ показал, что дети росли в одной семье и были братьями. Также были обнаружены две пары однояйцевых близнецов.

Все это подтверждает гипотезу о том, что для ритуальных жертвоприношений в Чичен-Ице выбирали родных или двоюродных братьев. Их использовали для определенных священных действий, связанных с подземными сооружениями, которые считались входами в подземный мир. Генетический анализ также помог выявить генетические изменения у современных майя, связанные с эпидемиями колониальной эпохи.

Ранее сообщалось, что в мексиканских джунглях нашли новый город майя.