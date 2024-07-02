К такому выводу пришли ученые после изучения древнего города Чичен-Ица.
Международная группа ученых изучила древний город майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике. Специалисты исследовали останки 64 детей, найденных в подземном резервуаре рядом со Священным сенотом. Останки датируются периодом с VII по XII век нашей эры, однако большинство детей были похоронены между 800 и 1000 годом нашей эры. Все дети оказались мальчиками — некоторые из них имели родственные связи.
Это говорит о том, что для ритуальных жертвоприношений выбирали родственников. Анализ показал, что дети росли в одной семье и были братьями. Также были обнаружены две пары однояйцевых близнецов.
Все это подтверждает гипотезу о том, что для ритуальных жертвоприношений в Чичен-Ице выбирали родных или двоюродных братьев. Их использовали для определенных священных действий, связанных с подземными сооружениями, которые считались входами в подземный мир. Генетический анализ также помог выявить генетические изменения у современных майя, связанные с эпидемиями колониальной эпохи.
Ранее сообщалось, что в мексиканских джунглях нашли новый город майя.
Читайте также
Древние майя использовали близнецов для жертвоприношений
В Египте нашли загадочные гробницы с младенцами и новорожденными
У древних египтян были проблемы с осанкой. Всё из-за сидячей работы
Учёные сделали роботу лицо из человеческих клеток и заставили его улыбаться
В древней австрийской церкви нашли тайный артефакт