Древние майя возили с собой зубы своих предков

Как считали представители этой древней цивилизации, дух человека обитает в его зубах.

2000-летние останки, обнаруженные недалеко от древнего города майя Дос Хомбрес в Белизе, рассказали исследователям пугающую историю о любви к близким. В древней сельской общине, известной среди исследователей как «Группа танцоров», были обнаружены фрагменты скелета одного человека и зубы двух других людей, датируемые периодом с 300 года до нашей эры по 250 год нашей эры.

Ученые изначально считали, что другие человеческие останки, обнаруженные вблизи основного скелета, могли быть частью ритуала жертвоприношения. Однако пазл не складывался – в конце концов, дом не был настолько элитным для подобного ритуала, а отсутствие следов порезов на останках словно исключало возможность насильного приношения людей в жертву.

В новом исследовании ученые обратили внимание на наличие большого количества раковин мидий вблизи главного скелета – это навело их на мысль, что скорее всего, этого человека почитали традиционным пиршеством из морепродуктов и даже, возможно, он был предком-основателем этой коммуны. Другая частичка пазла касалась именно зубов — майя считали, что рот и челюсть в целом воплощают «дыхание человеческой души». Поэтому обнаружение зубов в захоронении подсказало исследователям, что жители этого дома могли пытаться как-то связать главный скелет в могиле с этими людьми.

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И действительно, более детальный анализ зубных останков показал, что двое других людей в захоронении были из других краёв (об этом рассказали следы «диеты» покойников), но приходились родственниками скелету в захоронении. То есть в могилу к первому умершему в этом доме человеку «подселили» останки его предков — а именно частички их «души» — привезенные из других мест.

Исследователи предполагают, что это было сделано, чтобы создать связь между новым домом и живущими там людьми с их предками, словно наполняя новое гнездышко «духами» умерших родственников. Вот такая большая любовь к семье!