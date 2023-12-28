Древние скифы мастерили трофеи из человеческой кожи

Свирепые скифы, по мнению древнегреческого историка Геродота, были грозным и кровожадным народом. Археологи это подтверждают.

Древнегреческий историк и географ Геродот, живший в V веке, описывал скифов как кровожадный и беспощадный народ. В своих сочинениях он приписывал скифам использование человеческой кожи убитых врагов в повседневном быту.

Геродота обвиняли в причудливых выдумках, но по крайней мере в этом он, по-видимому, был довольно точен. Анализ лоскутов кожи, полученных из скифских захоронений на юге Украины, показал, что часть образцов, из которых были сделаны колчаны, действительно были человеческого происхождения.

«Наши результаты показывают, что скифы в основном использовали для производства кожи одомашненные виды скота, такие как овцы, козы, крупный рогатый скот и лошади. В то время как меха изготавливались из диких животных, таких как лиса, белка и кошачьи виды. Но неожиданным открытием стало наличие двух образцов человеческой кожи, которые впервые являются прямым доказательством утверждения древнегреческого историка о том, то скифы использовали кожу своих мертвых врагов для изготовления кожаных трофейных предметов», – пишут исследователи.

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Скифы были известны своим воинственным кочевым образом жизни и наводили страх на жителей евразийских степей примерно между 700 и 300 годами до нашей эры. Археологи узнают все больше о скифах благодаря артефактам, оставленным в их тщательно продуманных курганах.

Историк Геродот посвятил целую книгу скифам, включая их историю и обычаи. В одной главе он описывает, как скифские воины обезглавливают своих врагов, используя черепа как доказательства своих деяний правителям. Но свидетельства снятия скальпов, а также использования остальной человеческой кожи у скифов оставались спорными.

«Многие скифы даже делают из этих скальпов одежду для ношения, сшивая их, как кожаные покровы. Многие также снимают кожу, ногти и все остальное с правых рук своих мертвых врагов и делают покрытия для своих колчанов», – писал Геродот.

Археолог Эрстед Брандт и ее команда провели исследование 45 лоскутков кожи, раскопанных в 14 захоронениях скифов. В прошлые годы ученые полагались бы на анализ текстуры кожи, поскольку ДНК разрушается в процессе ее дубления. Однако совсем недавно ученые разработали методы анализа белков кожи и использования этой информации для идентификации видов.

Большинство лоскутков принадлежали разным животным, однако на на двух разных колчанах была найдена именно человеческая кожа. В основном конструкция изготавливалась из шкур нескольких животных, а верхнюю часть колчана составляла кожа человека. Это говорит о том, что колчаны изготавливались из любой доступной кожи, возможно, поверх них помещались более редкие «шкуры».