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Древние стихи раскрыли судьбу китайских речных дельфинов

Фото: Wikimedia Commons

Китайский речной дельфин, убитый в 1914 году

Ударом для дельфинов из реки Янцзы стало развитие инфраструктуры и создание плотин.

Ученые выяснили, что за прошедшие 14 веков территория проживания китайских дельфинов (Lipotes vexillifer) из реки Янцзы сократилась на две трети, причем основной упадок произошел в ХХ веке. 

Эти дельфины уникальны тем, что вместо бескрайних вод морей и океанов они выбрали мутные пресные воды китайской Янцзы. В XX веке их массово истребляли, что привело к закономерному печальному итогу: дельфинов попросту не осталось. Почти двадцать лет назад биологи признали вид функционально вымершим. Это значит, что даже если в дикой природе ещё обитают незамеченные особи речных дельфинов, шансов восстановить популяцию у них попросту нет.

Животные были известны своей характерной «улыбкой» и некогда обитали по всей длине реки и ее притоках. Используя свыше 700 старых китайских стихов, ученые смогли установить первоначальные масштабы расселения дельфинов. 

Древняя литература показывает, что ранее дельфины свободно перемещались между основными водоемами региона, но развитие инфраструктуры и создание плотин сильно нарушили привычные пути миграции, приведя к резкому снижению численности дельфинов, которых позже уничтожили массовым истреблением. Исследование подчеркивает важность охраны природы и культурного наследия, демонстрируя влияние человеческих действий на окружающую среду.

Фото: Wikimedia Commons
Цици — последняя особь китайского речного дельфина, содержавшаяся в неволе

Ранее сообщалось, что в Китае нашли древнюю могилу с жертвами бесчеловечной резни.

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