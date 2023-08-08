Древних морских червей назвали в честь монстров из «Дюны»

Гигантские Шаи-Хулуды занимают важное место во вселенной Фрэнка Герберта.

Новый вид древних морских червей, окаменелости которых недавно обнаружили ученые, назвали Shaihuludia shurikeni — в честь гигантских червей Шаи-Хулудов из вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта. Специалисты нашли окаменелости в сланцевых породах Спенс формации Лэнгстона (юго-восток штата Айдахо, США).

При этом вторую часть своего названия — shurikeni — древние морские черви получили из-за своего сходства с сюрикенами, метательным оружием средневековой Японии. Ученые выяснили, что окаменелости относятся к кембрийскому периоду, что является редкостью для Северной Америки. Shaihuludia shurikeni принадлежат к широко распространенному типу кольчатых червей — он насчитывает до 21 тысячи видов.

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Окаменелости Shaihuludia shurikeni Фото: Historical Biology

Cогласно замыслу автора, червь Шаи-Хулуд состоит из нескольких сотен сегментов, каждый из которых обладает своей собственной примитивной нервной системой, что делает червя практически неуничтожимым. Песчаные черви в саге Герберта «Дюна» имеют огромные размеры: крупнейшие особи достигают 400 метров в длину и 40 метров в диаметре. Они доживают до весьма почтенного возраста (если их не убивает один из собратьев, или если червь не гибнет, натолкнувшись на воду, которая для него ядовита). Пасть червя достигает 80 метров в диаметре и наполнена сотнями зубов.

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили новый род бабочек. Их отличительная черта — характерные оранжевые крылья и пятна на них, похожие на глаза. Такой внешний вид побудил команду ученых назвать этот род именем Саурона, темного владыки Мордора, чье всевидящее огненное око наводило ужас на Средиземье в саге Джона Толкина «Властелин колец».