Древнюю гробницу в Италии охраняют Цербер и морские кентавры

Фрески с морскими кентаврами, адским псом Цербером и другими мифическими существами украшают 2200-летнюю гробницу, раскопанную недалеко от Неаполя.

Археологи раскопали в Италии 2200-летнюю гробницу, которую украшают росписи необычных мифических существ: пара ихтиокентавров, или морских кентавров, у которых голова и туловище человека, нижняя часть тела лошади и хвост рыбы.

Во время раскопок для инфраструктурных работ недалеко от Неаполя археологи обнаружили гипогей – большую гробницу с камерами или нишами для захоронения нескольких человек. Гробница находится в отличном состоянии, а вход в нее все еще покрыт плиткой.

Внутри гробницы стены украшают многочисленные фрески. Два ихтиокентавра могут быть изображениями Афроса и Битоса, пары мифологических морских богов, которые являются олицетворением морской пены и океанской бездны. Морские боги часто изображаются в коронах из когтей омара, но на стене этой гробницы они тянутся друг к другу, чтобы держать большой щит, известный как клипеус. Два крылатых младенца, похожих на Купидона, дополняют сцену.

Гробница также покрыта расписными гирляндами и украшена изображением Цербера, мифического трехголового пса, охранявшего римский подземный мир. Рядом стоит бог Меркурий, которого можно узнать по его крылатому шлему.

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В гробнице расположен алтарь, на котором члены семьи могли оставить подарки умершим, а также сами погребальные ложа, на которых расположены покойные.

Гробница была найдена в поселении Джулиано, которое находится в 12 километрах от Неаполя. Это поселение было плодородным регионом, который в древние времена включал в себя города от Капуи до Салерно. Предыдущие археологические раскопки в вулканической зоне Кампи Флегрей, окружающей Джулиано, выявили ряд захоронений римской эпохи – как погребений, так и кремаций от республиканской до имперской эпохи.

Археологи исследуют захоронение, получившее название «Гробница Цербера», и планируют исследовать остальную часть могильника.