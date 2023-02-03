Два часа в автомобильной пробке приводит к повреждению мозга

Мы, кажется, догадывались.

Новое исследование показывает, что вдыхание выхлопных газов в течение всего двух часов может ухудшить работу мозга и когнитивные способности. Загрязнение от транспорта уже давно связывают с проблемами памяти, но раньше считалось, что это верно лишь при долгом воздействии. Но исследователи из Канады внезапно обнаружили, что нарушения будут непременно, даже если подышать газами всего лишь пару часов.

В новом исследовании ученые из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории подвергли 25 человек в возрасте от 19 до 49 лет воздействию отфильтрованного воздуха и воздуха, загрязненного выхлопами, в лаборатории в разное время в течение 120 минут.

В течение этого времени участники исследования катались на велотренажере с легким усилием в течение примерно 15 минут, чтобы увеличить интенсивность дыхания. Все испытуемые проходили МРТ до и после каждого воздействия для контроля активности мозга на разных этапах.

Ученые обнаружили, что вдыхание выхлопа снижает функциональную связность мозга (чего не происходило, когда испытуемые вдыхали отфильтрованный воздух).

«Людям стоит дважды подумать, когда в следующий раз они застрянут в пробке с открытыми окнами. Важно убедиться, что воздушный фильтр вашего автомобиля находится в хорошем рабочем состоянии, и, если вы идете пешком или едете на велосипеде по оживленной улице, подумайте о том, чтобы выбрать менее загруженный машинами маршрут», – Крис Карлстен, ведущий автор исследования.

Реклама

Исследователи специально сосредоточились на изменениях в сети пассивного режима работы мозга (DMN), это области мозга, более активные во время пассивных задач.

Повреждение DMN затрагивает несколько областей головного мозга, включая медиальную префронтальную кору, заднюю поясную кору, нижнюю теменную долю, латеральную височную кору и формирование гиппокампа.

Активность в DMN резко возрастает, когда мы бодрствуем и не участвуем в каких-либо конкретных умственных упражнениях. В этом время мы можем мечтать, предаваться воспоминаниям, представлять будущее, следить за своим окружением, думать о намерениях других и так далее.

«Мы знаем, что измененная функциональная связь в DMN была связана со снижением когнитивных функций и симптомами депрессии, поэтому нас беспокоит то, что загрязнение дорожным движением вызывает эти же самые процессы», – Джоди Гаврилюк, психолог из Университета Виктории.

DMN играет роль в наших воспоминаниях о прошлом. Его функциональность имеет решающее значение для нашей способности сохранять эпизодические воспоминания или подробные отчеты о событиях, которые произошли в определенные моменты нашей жизни.

Но выводы ученых вселяют определенную надежду: неврологические эффекты, вызванные воздействием выхлопных газов, были недолгими. Тем не менее, длительное воздействие выхлопных газов значительно усугубляет риски для здоровья. Закрывайте окна и следите за тем, чтобы своевременно менять фильтр салона!