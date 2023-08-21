Дверь сарая в США годами подпирал метеорит стоимостью $75 000

Житель штата Мичиган обратился в местный университет для оценки метеорита, который хранился у него 30 лет. Результат экспертизы превзошел все ожидания.

Геолог Мона Сирбеску (Mona Sirbescu) из Центрального Мичиганского университета на протяжении двух десятков лет получает предложения изучить метеориты, найденные жителями штата. В большинстве случаев «открытия» не представляют научного интереса. Не питая особых надежд, несколько лет назад учёная отозвалась и на запрос Дэвида Мазурека (David Mazurek) из города Гранд-Рапидс, но в тот раз всё сложилось иначе.



Мона сразу же увидела, что перед ней не обычный камень. «Это самый ценный (во всех смыслах) образец из всех, что я держала в руках за свою жизнь», – рассказала она впоследствии. Она изучила находку под рентгеновскими лучами, а также отделила от неё фрагмент, отполировала и отправила его в лабораторию Смитсоновского института. Анализ показал, что это действительно метеорит, состоящий на 88% из железа и на 12% из никеля.



Этот космический объект массой 10,4 кг – в числе крупнейших, когда-либо падавших на территории штата. Его дальнейшие исследования могут выявить дополнительные редкие элементы, что поможет больше узнать о строении космических тел.

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Метеорит имеет интересную историю. По словам Мазурека, в 1988 году он купил ферму в деревне Эдмор. Бывший владелец при продаже рассказал, что на заднем дворе в 30-е годы с огромным грохотом упал метеорит. Он вместе с отцом его выкопал и оставил, чтобы подпирать дверь сарая – о том, что находка может быть ценной, никто и не подумал.



Новый хозяин фермы впоследствии переехал в Гранд-Рапидс, взяв с собой все имущество, включая космический камень. На новом месте он тоже использовал 10-килограммовый метеорит в качестве подпорки для двери. Но услышав о том, как люди зарабатывают на найденных метеоритах, мужчина решил узнать, сколько стоит его образец. Оказалось, что находка оценивается в десятки тысяч долларов.



Среди потенциальных покупателей «Эдморского метеорита» были Смитсоновсткий институт и университет штата Мэн (кстати, его владелица-коллекционер тоже заинтересовалась находкой). В итоге счастливым обладателем метеорита стал Планетарий Абрамса в Мичиганском государственном университете. Его выкупили за 75 тысяч долларов (больше 7 миллионов рублей по текущему курсу). Неплохо для подпорки в сарае!

Мазурек пообещал перечислить 10 процентов от продажи отделу наук о Земле и атмосфере в университете Карнеги, где Сирбеску определила истинную ценность метеорита.

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