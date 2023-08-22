«Эдвард лапы-ножницы»: в Бразилии нашли древнего зверя с длиннющими когтями

Ученые оценивают его возраст в 230 миллионов лет.

На юге Бразилии была обнаружена древняя рептилия с массивными конечностями и длинными когтями, похожими на мечи.

«Его конечности и когти, которые немного напоминают руки Эдварда Руки-ножницы из одноименного фильма, возможно, использовались для ловли добычи или лазания по деревьям», – Родриго Мюллер, палеонтолог из Федерального университета Санта-Мария в Бразилии.

Мюллер и его команда обнаружили останки рептилии на рисовой ферме в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

Странное существо жило около 230 миллионов лет назад в триасовый период 252–201 миллион лет назад). По словам Мюллера, у хищника был большой острый клюв, которым он, вероятно, пользовался для охоты на насекомых и мелких животных типа ящериц. Ученые назвали животное Venetorapter gassenae.

Анализируя фрагменты скелета, ученые определили, что V. gassenae был примерно около 70 сантиметров в высоту и около метра в длину. По словам Мюллера, особенности скелета позволяют предположить, что животное было взрослым.

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Кости Venetorapter gassenae Фото: Janaína Brand Dillman

V. gassenae хоть и был ящером, но, судя по всему, обладал изящным телосложением, пушистым мехом и длинным хвостом. Он относится к семейству лагерпетид – группе рептилий, которые были предшественниками летающих ящеров птерозавров, господствовавших в небе во времена динозавров.

По словам Мюллера, удлиненный четвертый палец на окаменелой правой руке V. gassenae ранее не наблюдался у лагерпетид, что намекает на то, что существо особенно тесно связано с птерозаврами.

«Этот удлиненный четвертый палец поддерживает крылья птерозавров, поэтому V. gassenae может представлять собой переход от лагерпетид к птерозаврам», – Родриго Мюллер.

Принято считать, что лагерпетиды были менее анатомически разнообразны, чем птерозавры и динозавры, отметил Мюллер. Но, проанализировав форму и размер окаменелостей 18 видов динозавров и 10 видов птерозавров, а также их предков-рептилий, включая V. gassenae, команда обнаружила, что лагерпетиды могли быть такими же разнообразными, как птерозавры, и более разнообразными, чем динозавры, которые бродили по планете в триасовый период.

По словам Мюллера, обнаружение большего количества окаменелостей V. gassenae может помочь нарисовать более четкую картину того, чем питалось это животное, как оно выглядело и где обитало.