Египетская мумия павиана помогла обнаружить затерянный город

Этого города нет ни на одной карте.

Согласно новому исследованию ДНК мумии павиана, древние египтяне торговали на территории современной прибрежной Эритреи, чтобы привозить бабуинов в свои храмы.

Древние египтяне были большими поклонниками бабуинов, или желтых павианов (Papio cynocephalus), которых они ассоциировали с Баби, богом подземного мира, и божеством Тотом, которого иногда изображали с головой павиана. Они держали обезьян в неволе, удаляя им острые зубы, чтобы приматы были менее опасными, и часто мумифицировали их как подношения богам. Но, насколько можно судить, бабуины никогда не встречались в Египте в природе.

«Ходили истории о том, что египтяне получали бабуинов из Пунта, легендарной и загадочной страны», – Гизела Копп, генетик из Университета Констанца в Германии и руководитель нового исследования ДНК павианов.

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Хотя Пунт упоминался в древнеегипетских документах, он никогда не был нанесен на карты. В 2020 году Натаниэль Домини, приматолог из Дартмутского колледжа, использовал анализ зубов древних мумий павианов, чтобы выявить их рацион. Он обнаружил, что бабуины прибывали в Египет из региона, включающего современные Сомали, Эритрею и Эфиопию.

Бабуины в этом исследовании датируются периодом Нового царства Египта, между 1550 и 1070 годами до нашей эры. Это было первое убедительное доказательство местонахождения Пунта.

Теперь Копп и ее коллеги сузили местонахождение региона, используя генетические данные. В новом исследовании им удалось извлечь ДНК из мумифицированного павиана, датируемого 800 годом до нашей эры.

Затем они сравнили эту ДНК с генетикой 14 бабуинов XIX и XX веков, происхождение которых уже было известно. По словам Копп, ДНК может дать более конкретные географические местоположения, чем предыдущий метод определения диеты. Многие бабуины были выращены в неволе в Египте, и диета ничего не может сказать об их происхождении.

Анализ ДНК позволил ученым генетически связать древнего мумифицированного павиана с экземплярами бабуинов XIX и ХХ веков Фото: Mike Costelloe

ДНК одной из мумий позволила проследить происхождение бабуина до территории, которая сегодня является прибрежной Эритреей.

«Это недалеко от древнего порта Адулис», – говорит Копп.

В исторических записях Адулис упоминается как место, куда путешествовали египетские торговцы, и как центр торговли дикими животными. ДНК павиана отодвигает первые свидетельства торговли с Адулисом как минимум на пару столетий назад.

Открытие предполагает, что Адулис и Пунт могли быть, по сути, одним и тем же местом. Изотопное исследование 2020 года показало, что древние египтяне торговали с Пунтом бабуинами еще в 1550 году до нашей эры. Новое исследование в сочетании с историческими записями предполагает, что более 1000 лет спустя они все еще делали то же самое.