Экс-инженер Google дает прогноз: люди смогут достичь бессмертия через семь лет

Его предсказания сбываются с точностью 86 процентов.

Бывший инженер Google и выдающийся футурист Рэй Курцвейл однажды сделал смелое предсказание: если верить ему, люди достигнут бессмертия в ближайшие семь лет благодаря помощи нанороботов. Курцвейл, получивший множество наград за свой вклад в технологии, считает, что с текущими достижениями и расширениями, наблюдаемыми в генетике, робототехнике и нанотехнологиях, «нанороботы скоро будут течь по нашим венам».

Он утверждает, что эти микроскопические роботы будут бороться со старением и болезнями и восстанавливать наши тела на клеточном уровне, что в конечном итоге приведет к вечной жизни. И произойдет это, по его прогнозам, уже к 2030 году. Правда, Рэй Курцвел высказал свое предположение почти 20 лет назад – в своей книге «Сингулярность рядом» 2005 года. Но в свете темпов технологического и научного прогресса его предсказания (и старые, и более свежие) стали вспоминать в сети все чаще.

Конечно, многие комментаторы отнеслись к этому предположению со скептицизмом – мы уже в 2023, а многие болезни до сих пор не научились исцелять. Другие верят футуристу, но признают, что стоит сдвинуть границу достижения бессмертия чуть дальше в будущее. Некоторые тоже склонны поверить предсказанию, но с условием, что «бессмертие» нужно трактовать не в плане вечности физического тела, а вечности человеческого сознания, которое получится сохранить где-нибудь на сервере.

В чем секрет бессмертной медузы? читать

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75-летний ученый-компьютерщик является публичным сторонником футуристического и трансгуманистического движений и пишет книги о здоровье, искусственном интеллекте (ИИ) и футуризме. У него есть послужной список точных прогнозов, в том числе способность потребителей получать свою собственную одежду с точными размерами и требованиями к стилю со своих домашних компьютеров к 1999 году, а также прогноз о проигрыше лучшего шахматиста мира суперкомпьютеру к 2000 году.

Курцвейл также считает, что к 2045 году люди сольются с созданным нами искусственным интеллектом, умножив наш эффективный интеллект в миллиард раз. Это явление он называет «сингулярностью». Ещё он уверен, что ИИ достигнет человеческого уровня интеллекта, пройдя тест Тьюринга к 2029 году.