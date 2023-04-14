Эксперимент показал: люди никогда не должны использовать сушилки для рук

У сушилок есть маленький грязный секрет.

Сушилки для рук «высасывают» бактерии из воздуха и распыляют их на только что вымытые руки. Невидимых микробов обнаружила девушка-блогер, которая брала образцы из сушилок в торговом центре, кинотеатре и в офисе.

После инкубации образцов она обнаружила, что все три содержат липкие, пузырящиеся организмы. Причина не в том, что машины полны бактерий, а в том, что сушилки для рук выталкивают их из ванной комнаты прямо на ваши руки.

Хотя выяснить, какие именно бактерии были пойманы, не удалось, предыдущие исследования показывают, что кишечная палочка, гепатит и фекальные бактерии чаще всего прекрасно адаптируются к жизни в общественных туалетах.

Сушилки для рук делают ваши руки грязнее Фото: the_lab_life1

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В исследовании 2015 года изучались микробы, обнаруженные в общественных туалетах: в итоге, в помещениях были обнаружены генетические следы более 77 000 различных типов бактерий и вирусов. Когда вы используете электрическую сушилку для рук, эти бактерии распыляются на ваши руки.

Больше всего микробов было обнаружено на высоте 0,6-0,9 м от пола (равно высоте трехлетнего ребенка).

«Эти результаты ясно показывают, что одноразовые полотенца распространяют наименьшее количество микробов из всех методов сушки рук», – заявила автор исследования Кейт Редуэй.