Эксперт рассказал, какие опасные бактерии живут в холодильниках

По словам иммунолога, в нашем холодильнике могут проживать и размножаться такие опасные бактерии, как сальмонелла и кишечная палочка.

Пренебрежение к уходу за холодильником может серьёзно повлиять на наше здоровье, рассказала aif.ru врач иммунолог-аллерголог Евгения Паршина.

В недрах этого важного для каждой семьи бытового прибора могут обитать и листерия, и клостридии, и кишечная палочка с сальмонеллой, которые часто встречаются в сырых мясных, овощных и молочных продуктах – и даже в мороженом.

По словам доктора Паршиной, избежать заражения этими опасными бактериями, которые обитают и на самих продуктах питания, и на грязной упаковке, можно будет, если следовать нескольким простым правилам ухода за бытовым прибором.

В первую очередь, следует обязательно выбрасывать продукты с истекшим сроком годности и домашние блюда, которые простояли более трех дней с момента приготовления.

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Бактерии не выдерживают высоких и низких температур, поэтому сырые скоропортящиеся продукты необходимо держать в холодильнике на расстоянии друг от друга и подвергать тщательной термической обработке при готовке.

Холодильник нельзя перегружать большим количеством продуктов или ставить в него горячую или теплую еду – это увеличит температуру внутри и приведет к тому, что он будет хуже справляться со своими функциями. Поэтому важно ставить в холодильник только блюда комнатной температуры и следить за влажностью внутри.

Холодильник следует регулярно размораживать (особенно приборы капельной системы – чтобы узнать, какой именно у вас прибор и как часто его следует подвергать этой процедуре, нужно прочитать рекомендации производителя). Также важно не забывать регулярно мыть холодильник с помощью дезинфицирующих растворов, чтобы очистить стенки от патогенов. Существуют даже специальные освежители воздуха для холодильника, которые можно повесить внутри.

Кстати, недавно учёные выяснили, что у вашей микроволновки тоже может быть свой микробиом – там даже могут проживать экстремофилы, микро-существа, выживающие в экстремальных температурах и в радиационных лучах.