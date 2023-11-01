Эксперты изучают самую старую женщину в мире, чтобы узнать секрет долголетия

Марии Браньяс из Испании в этом году исполнилось 116 лет.

Долгожительница Мария Браньяс является старейшим человеком в мире и не имеет никаких осложнений со здоровьем, кроме проблем со слухом и подвижностью. «Супербабушка», как ее называют в соцсетях, пережила гражданскую войну в Испании, смертельное землетрясение в США, а также справилась с COVID-19 в 2020 году.

Она советует всем, кто надеется прожить долгую жизнь, избегать «токсичных людей» и «излишеств». В отличие от большинства людей ее возраста, у нее нет сердечно-сосудистых проблем и проблем с памятью, и она может вспоминать истории со времен своего четырехлетнего возраста, будто они произошли вчера.

Ученые заинтересовались историей долгожительницы, которая в данный момент проживает в доме престарелых в Олоте, на севере Испании, и попросили ее сдать анализы, в том числе образцы ДНК, включая слюну, мочу и кровь.

«У нее совершенно ясная голова. Она с поразительной ясностью помнит эпизоды из жизни, когда ей было всего четыре года, и у нее нет никаких сердечно-сосудистых заболеваний, характерных для пожилых людей. Единственное, что у нее есть, – это проблемы с подвижностью и слухом», – Манель Эстеллер, директор Научно-исследовательского института лейкемии Хосепа Каррераса.

Доктор Эстеллер, мировой лидер в области генетики, хочет выяснить, насколько гены Браньяс могут объяснить ее долголетие и насколько это связано с ее образом жизни.

Мария Браньяс, дочь журналиста из Памплоны, родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года, но еще ребенком вернулась в Испанию. Она жила в разных районах Каталонии и родила троих детей.

Мария Браньяс в 18 лет Фото: Laurence Dollimore

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116-летняя женщина ранее считала, что ежедневное употребление натурального йогурта способствует ее долголетию и избеганию «излишеств», добавляя: «Я всегда ела мало, но все подряд, и никогда не соблюдала никакого режима. Я не страдала каким-либо заболеванием и не проходила через операционную».

Отвечая на вопрос о ее секрете долгой жизни, она ранее написала в соцсетях: «Порядок, спокойствие, хорошие связи с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, много позитива и быть подальше от токсичных людей». Однако она признала, что также считает, что это зависит от генов и «везения», с чем согласен доктор Эстеллер.

«Очевидно, что здесь присутствует генетический компонент, поскольку в ее семье есть несколько людей старше 90 лет», – Манель Эстеллер.

Его команда попытается выяснить в лаборатории, в какой степени гены «супербабушки» защищают ее от возрастных проблем. В ходе исследования ученые проанализируют шесть миллиардов сегментов ее ДНК, сосредоточив внимание на 200 генах, непосредственно связанных со старением. По словам Эстеллера, эти результаты будут сравнивать с результатами анализов, полученными от ее средней дочери, которой сейчас 79 лет.

Цель исследования – помочь разработать лекарства, способные бороться с болезнями, обычно вызываемыми старостью.

«Мы надеемся, что исследование клеток Марии даст нам новые подсказки о том, как бороться с нейродегенеративными или сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с возрастом, а также с раком», – заключает Эстеллер.