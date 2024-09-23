Эксперты оценили потери России от изменения климата

Каждый год мы будем терять примерно 58 миллиардов рублей.

До 2027 года потери России от изменения климата в среднем будут составлять 58 миллиардов рублей в год — об этом рассказала управляющий директор — руководитель Дирекции по ESG Сбербанка Анастасия Федотова. Эксперт выступила на Форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города».

«Изменение климата — это прежде всего физические риски. Экстремальные погодные явления приводят к разрушению объектов инфраструктуры, перебоям в работе транспорта, энергетики и других секторов экономики, повышению уровня заболеваемости, снижению производительности труда», — рассказала Анастасия Федотова.

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Сегодня климатическим прогнозированием занимается российский бизнес. В частности, Сбербанк создал модель искусственного интеллекта (ИИ), которая может предсказывать природные бедствия и ущерб от них.

«Сегодня мы можем прогнозировать вероятность наступления таких разрушительных риск-событий, как пожары, наводнения, штормы, таяние вечной мерзлоты, и рассчитывать их экономические последствия», — отметила Анастасия Федотова.

Ранее ученые предупредили, что от изменения климата может погибнуть миллиард человек.