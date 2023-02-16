Основная рекомендация – для пар.

В День святого Валентина эксперты рассказали, как часто люди должны заниматься сексом, чтобы улучшить свое здоровье. В основном их рекомендация сводилась к тому, что пары должны стремиться заниматься сексом не реже одного или двух раз в неделю. Но учёные добавили, что нет ничего плохого в том, чтобы делать это чаще.

Секс вызывает всплеск гормонов «хорошего самочувствия», которые повышают настроение, снижают уровень стресса и заставляют людей чувствовать себя более удовлетворенными и близкими к своему партнеру. Он также считается упражнением, заставляющим сердце биться чаще, а кровь циркулировать по всему телу, что помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и продлевает жизнь. Исследования показывают, что секс также улучшает сон, помогая засыпать быстрее и спать дольше.

Тем не менее, опросы показывают, что большинство американцев почти не занимаются сексом, причем четверть людей признались, что не занимались сексом ни разу за последний год.

«Я часто вижу пары, которые застряли в рутине и занимаются сексом не так часто, как хотелось бы одному или обоим. Хотя трудно назвать цифру, некоторые исследования показывают, что пары, которые занимаются сексом хотя бы раз в неделю, более позитивно рассказывают про свои отношения», – Ян Кернер, сексопатолог.

Во время секса ваше тело вырабатывает эндорфины и окситоцин. Эти нейромедиаторы создают ощущения расслабления и близости, а также помогают предотвратить тревогу и депрессию.

Исследования показывают, что эти эффекты могут длиться до 48 часов, а также помогают людям приобрести позитивный взгляд на жизнь, необходимый для достижения успеха в карьере, соблюдения диеты или программы упражнений.

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«Если вы ведете здоровую сексуальную жизнь, это заставляет вас чувствовать себя более энергичным и живым. А еще он помогает повысить чувство собственного достоинства, потому что секс означает, что вы чувствуете себя желанным и нужным, что является важной частью вашей самооценки», – Ян Кернер.

Ряд исследований также начал связывать активную половую жизнь с более низким риском рака предстательной железы, наиболее распространенного типа среди мужчин, поражающего 13 из каждых 100 человек в течение жизни. Ученые пока не нашли точную причину этой взаимосвязи, но говорят, что дело может быть в усиленном притоке крови к области гениталий.

Есть также предположения, что более частый секс может уменьшить менструальные боли у женщин. Это связано с тем, что оргазм заставляет мышцы сокращаться и расслабляться, обеспечивая некоторое облегчение. Высвобожденные эндорфины также помогают улучшить настроение.

«Я заметил, что люди, которые ведут здоровую половую жизнь, живут более здоровой жизнью в целом. Они хорошо едят, хорошо выглядят, хорошо себя чувствуют и заботятся о себе; секс помогает им чувствовать себя сексуальными, и они хотят сохранить это. Они также, как правило меньше пьют и курят и в целом заботятся о здоровье», – говорит Кернер.

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Хотя рекомендации ученых для людей, состоящих в отношениях, заниматься сексом один раз в неделю, основаны на тщательных исследованиях, в том числе на научной статье 2017 года с участием 26 000 человек, для одиноких людей проведено мало аналогичных исследований.

На вопрос, как часто одиноким людям следует заниматься сексом, Питер Канарис, сексопатолог из Лонг-Айленда в Нью-Йорке, ответил: «Я думаю, что важно помнить о своих целях. Я работаю много с одинокими людьми, которые много занимаются случайным сексом, и это не обязательно заставляет их чувствовать себя хорошо. Важно, чтобы секс соответствовал вашим целям».

Он объяснил, что одинокие люди не обязательно должны заниматься сексом раз в неделю.

«Понятно, что у пар все это проще», – сказал Канарис.