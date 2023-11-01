Эксперты реконструировали лицо самой известной мумии Перу

Девочку-подростка принесли в жертву богам в заснеженных Андах.

Реконструкция лица девочки была представлена на церемонии в Музее Андских святилищ Католического университета Санта-Мария в Арекипе. Бюст из силикона изображает молодую женщину с выраженными скулами, черными глазами и загорелой кожей.

«Я думал, что никогда не узнаю, как выглядело ее лицо, когда она была жива. Теперь, 28 лет спустя, это стало реальностью благодаря реконструкции», – сказал Йохан Рейнхард, американский антрополог, который нашел мумию, известную как «Хуанита» и «Ледяная дева инков».

Рейнхард обнаружил мумию в 1995 году на высоте более 6000 метров на заснеженном вулкане Ампато.

Главным автором реконструкции стал Оскар Нильссон, шведский археолог и скульптор, специализирующийся на 3D-реконструкциях лиц древних людей. По его словам, на моделирование лица ушло около 400 часов работы.

Мумия Хуаниты Фото: Martine / flickr.com

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Дагмара Соча, польский биоархеолог из Центра Андских исследований Варшавского университета, заявила на церемонии, что первым шагом в создании лица Хуаниты было «получение точной копии черепа». Затем при реконструкции лица были использованы «сканы тела, исследования ДНК, этнологические характеристики, возраст и цвет лица.

Согласно антропологическим исследованиям, Хуаниту принесли в жертву между 1440 и 1450 годами нашей эры. О ней известно, что на момент смерти ей было от 13 до 15 лет, она была ростом 1,40 сантиметра, весила 35 килограммов и хорошо питалась при жизни.

По мнению исследователей из Университета Джонса Хопкинса, проводивших компьютерную томографию, вероятной причиной смерти стал сильный удар правой затылочной доли.

Рейнхард, обнаруживший более 14 человеческих жертвоприношений инков высоко в Андах, в том числе троих детей в ледяной яме вулкана Льюльяйльяко в Аргентине, сказал, что ученые исследуют аспекты жизни Хуаниты, такие как ее диета и предметы, найденные рядом с ней.

«Эти результаты помогли нам лучше понять ее жизнь и культуру инков. Теперь мы можем увидеть, как она выглядела на самом деле, и это делает ее еще более живой», – заключил Рейнхард.