Электронный имплант поставил на ноги парализованного мужчину, который не мог ходить 12 лет

Этот имплант создал связь между головным и спинным мозгом.

40-летний Герт-Ян Оскам из Нидерландов попал в страшную аварию на велосипеде, когда работал в Китае в 2011 году – и лишился способности шевелить ногами. Спустя 12 лет Оскам снова может ходить благодаря новаторскому электронному импланту.

Грегуар Куртин, нейробиолог из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), который работал над этим устройством, описал технологию как «цифровое восстановление спинного мозга».

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Повреждения спинного мозга могут нарушить связь между головным мозгом и областью спинного мозга, которая контролирует ходьбу, это и приводит к параличу. Предыдущие исследования были направлены на восстановление движения у людей с этим типом паралича с помощью электрической стимуляции областей спинного мозга.

Однако для этого требовалось носить датчики движения, кроме того, подвижность пациентов все равно была сильно ограничена. Вместо этого команда EPFL предложила новый подход, используя электронные импланты для создания «беспроводного цифрового моста» между головным и спинным мозгом. В своем эксперименте команда поместила один имплант в мозг пациента над областью, которая отвечает за движения ног. Второй подобный имплант поместили в спинной мозг.

«Эти устройства декодируют электрические сигналы, генерируемые мозгом, когда мы думаем о ходьбе», – Джоселин Блох, соавтор исследования.

Затем сигналы мозга преобразуются в последовательности электрической стимуляции спинного мозга. В свою очередь, это активирует мышцы. Как объясняют исследователи, система работает без проводов, что позволяет пациенту передвигаться самостоятельно.

После того, как импланты были помещены в головной и спинной мозг Герта-Яна, система была откалибрована всего за несколько минут, чтобы он смог использовать ее дома. Удивительно, но даже при отключенном цифровом мосте ученые наблюдали «значительные улучшения» в моторных навыках Герта-Яна.

«Это цифровое восстановление спинного мозга – развиваются новые нервные связи», – говорят исследователи.

Пока что цифровой мост был протестирован только на одном пациенте, но теперь команда надеется опробовать его и на других.