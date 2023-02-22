Еще один человек «излечился» от ВИЧ после 15 лет болезни

У так называемого «дюссельдорфского пациента» не обнаружено никаких признаков вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) более чем через девять лет после лечения.

ВИЧ был выявлен у излечившегося «дюссельдорфского пациента» в 2008 году. В 2010 году ему был назначен курс антиретровирусного лечения. А в следующем году у него диагностировали лейкемию – рак лейкоцитов в костном мозге.

Учитывая тяжелое сочетание болезней мужчины, врачи решили пойти рискованным путем. В 2013 году пациенту сделали трансплантацию стволовых клеток, при которой стволовые клетки берутся из костного мозга или крови донора и используются для замены собственных лейкоцитов больного пациента.

В данном случае выбрали донора с генетической мутацией, делающей его устойчивым к ВИЧ. Идея заключалась в том, чтобы вылечить пациента от лейкемии и в то же время придать ему генетическую устойчивость к ВИЧ.

Через девять лет после получения этого лечения и через четыре года после прекращения использования противовирусных препаратов исследователи объявили, что у пациента нет признаков функциональных, реплицирующихся частиц ВИЧ в организме, что фактически избавляет его от вируса.

12 самых смертоносных вирусов в истории человечества читать

Реклама

Пациент из Дюссельдорфа стал третьим пациентом, перенесшим этот тип трансплантации стволовых клеток. И хотя нет четкой границы между вылеченным от ВИЧ и инфицированным ВИЧ человеком, теперь этот человек присоединяется к четырем другим реципиентам стволовых клеток с таким же диагнозом. Исследователи уверены, что в их организме больше нет функциональных геномов ВИЧ.

Других пациентов окрестили«лондонским», «нью-йоркским», «берлинским» и пациентом из «города надежды» (так иногда называют калифорнийский город Дуарте, где проходил лечение этот пациент).

Но почему тогда слово «излечился» взято в кавычки? ВИЧ является одним из самых сложных для лечения вирусов. Он имеет свойство оставаться в организме скрыто, вне досягаемости иммунной системы или современных лекарств. Лечение рака стволовыми клетками, подобное описанному выше, невероятно, потому что оно может сделать иммунные клетки устойчивыми к присутствующему вирусу.

Но в то же время оно может закончиться летальным исходом и не всегда работает даже при лейкемии, не говоря о сочетании двух заболеваний. Сейчас такую схему лечения используют только в крайнем случае. Тем не менее, сам факт того, что некоторые пациенты излечиваются с помощью этой методики, может «дать больше данных для достижения долгосрочной ремиссии ВИЧ-1», пишут исследователи из Университетской больницы Дюссельдорфа в Германии.

Вирус герпеса модифицировали. Теперь он убивает рак читать

Еще несколько случаев ВИЧ удавалось контролировать вообще без лечения стволовыми клетками. Эти пациенты смогли прекратить прием антиретровирусных препаратов и по-прежнему поддерживать низкие или нулевые признаки вируса в организме.

Почему это так, остается неясным, но клинические испытания открывают некоторые возможные пути лечения. В 2022 году, например, было обнаружено, что обычное лекарство от рака «уговаривает» скрытый ВИЧ выйти наружу. Препарат не «уничтожил» ВИЧ среди пациентов, но его успех свидетельствует о том, что существуют способы настроить иммунную систему, чтобы она лучше справлялась с долгоживущим вирусом.