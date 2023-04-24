Еще одна причина, почему есть на ночь – вредно

Ученые посмотрели на питание под новым углом.

Ученые из университета Северной Каролины под руководством доцента кафедры психологии Сонхи Чо однажды изучали связь между пищевым поведением и работоспособностью человека. В первую очередь рассматривалась привычка есть перед сном.

Реклама

«Известно, что другие виды поведения, связанные со здоровьем – такие как сон или упражнения – влияют на нашу работу. Но ранее никто не показывал краткосрочные последствия нездорового питания», – Сонхи Чо.

Специалисты выяснили, что оно оказывает на производительность незамедлительный эффект: на следующее утро человек становится более угрюмым и работает медленнее. В исследовании, которое длилось две недели (десять рабочих дней), принимали участие 97 трудоустроенных жителей США. Ежедневно они отвечали на ряд вопросов: в частности, утром они оценивали свое физическое и эмоциональное состояние; по окончании рабочего дня они отчитывались об объеме выполненных задач, а перед сном сообщали о своей последней на этот момент трапезе.

Участники эксперимента ели самую разную пищу, и, в том числе, ту, что принято называть нездоровой: высококалорийную, жирную, соленую и так далее, а также иногда употребляли алкоголь. Некоторые даже ели ночью.

Сопоставив с ответами на остальные вопросы, ученые установили, что люди с «дурными пищевыми привычками» чаще говорили о физических проблемах на следующее утро, таких как головная боль, боль в животе или диарея. Для многих из них оказалось характерно эмоциональное напряжение из-за чувства вины и стыда. В свою очередь физический и эмоциональный аспекты находили отражение в работе: выполнять ее было значительно тяжелее.

Вместе с тем работники, которые обладали устойчивой психикой и умели самостоятельно справляться со стрессом, не испытывали эмоциональных проблем. Более того: физические последствия нездорового питания у них или отсутствовали, или были очень слабыми.

Подытоживая, ученые называют главный вывод: нездоровое питание может повлиять на производительность труда. Однако в целом исследование не закончено — на следующих этапах планируется рассмотреть связь с алкоголем более детально, изучить дневные пищевые привычки, уделить особое внимание кофеину и сахару. Их также интересует вопрос о положительном эффекте вредной еды: в каких случаях она позволяет справляться со стрессом.